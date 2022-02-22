У Тернополі припинив роботу пункт обігріву

Через підвищення температурних показників і відчутне потепління, пункт обігріву, на території Карітасу Тернопіль, припинив свою роботу.

Протягом грудня 2021 – лютого 2022 року пункт обігріву відвідало понад 500 потребуючих осіб та роздано понад 3000 благодійних обідів.

«Під час суттєвого зниження температурних показників ми спільно створили теплі та комфортні умови для безпритульних, людей з інвалідністю, стареньких самотніх та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Висловлюємо щиру подяку Начальнику Головного управління ДСНС України в Тернопільській області Віктору Маслею за сприяння в реалізації доброї справи та сподіваємось на подальшу співпрацю», – кажуть у Карітасі.