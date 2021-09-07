Навколо Бучачу хтось позахоплював 348,75 га землі

Бучацькою міською радою виявлено земельні ділянки загальною площею 348,75 га на території громади, які використовуються без правовстановлюючих документів (самовільно зайняті). Зокрема за межами: с. Сороки загальною орієнтовною площею 13,1 га; с. Старі Петликівці, Білявинці загальною орієнтовною площею 22,4 га; с. Бобулинці загальною орієнтовною площею 26 га; с. Бариш загальною орієнтовною площею 7,4 га; с. Киданів загальною орієнтовною площею 12,9 га; с. Доброполе, Матеушівка загальною орієнтовною площею 17,5 га; с. Зелена загальною орієнтовною площею 6,3 га; с. Нові Петликівці, Пушкарі загальною орієнтовною площею 66,45 га; с. Підзамочок, Звенигород, Підлісся загальною орієнтовною площею 9,3 га; с. Заривинці, Рукомиш загальною орієнтовною площею 22,5 га; с. Переволока, Курдибанівка загальною орієнтовною площею 49,6 га; с. Озеряни, Верб’ятин загальною орієнтовною площею 52,3 га; с. Осівці загальною орієнтовною площею 24 га; с. Ліщанці загальною орієнтовною площею 19 га.

Так як станом на сьогодні органи місцевого самоврядування не набули повноважень щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, Бучацька міська рада скерувала ряд звернень до Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області, одним із напрямів роботи якого є саме нагляд за використанням та охороною земель. У листах просили провести роботу з виявлення порушень земельного законодавства щодо земельних ділянок зазначених у викопіюваннях з публічної кадастрової карти, де позначені самовільно зайняті земельні ділянки та нарахувати шкоду заподіяну внаслідок цього. Однак до сьогодні не отримали дієвого результату.

У зв’язку з цим Бучацька міська рада надіслала листи Презеденту України та Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру з проханням вжити належних заходів для вирішення цієї ситуації.