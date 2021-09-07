Навколо Бучачу хтось позахоплював 348,75 га землі
Бучацькою міською радою виявлено земельні ділянки загальною площею 348,75 га на території громади, які використовуються без правовстановлюючих документів (самовільно зайняті).
Зокрема за межами:
с. Сороки загальною орієнтовною площею 13,1 га;
с. Старі Петликівці, Білявинці загальною орієнтовною площею 22,4 га;
с. Бобулинці загальною орієнтовною площею 26 га;
с. Бариш загальною орієнтовною площею 7,4 га;
с. Киданів загальною орієнтовною площею 12,9 га;
с. Доброполе, Матеушівка загальною орієнтовною площею 17,5 га;
с. Зелена загальною орієнтовною площею 6,3 га;
с. Нові Петликівці, Пушкарі загальною орієнтовною площею 66,45 га;
с. Підзамочок, Звенигород, Підлісся загальною орієнтовною площею 9,3 га;
с. Заривинці, Рукомиш загальною орієнтовною площею 22,5 га;
с. Переволока, Курдибанівка загальною орієнтовною площею 49,6 га;
с. Озеряни, Верб’ятин загальною орієнтовною площею 52,3 га;
с. Осівці загальною орієнтовною площею 24 га;
с. Ліщанці загальною орієнтовною площею 19 га.
У зв’язку з цим Бучацька міська рада надіслала листи Презеденту України та Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру з проханням вжити належних заходів для вирішення цієї ситуації.