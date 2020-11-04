“Давайте не про*бем відтермінування по “євробляхам”: “слуг” у Раді закликали не втратити першість у вирішенні питання з авто на єврономерах

Народних депутатів від “Слуги народу” закликали не втрачати першість у рішенні щодо автомобілів на єврономерах і не віддавати ініціативу іншим фракціям.

Відповідну переписку, яка сьогодні велася в чаті фракції “Слуги народу”, вдалося зафіксувати кореспонденту Букв.

Так, сьогодні під стінами Верховної Ради був організований “податковий майдан”: на акцію протесту вийшли підприємці, які виступили проти введення касових апаратів (РРО) для “спрощенців” (фізосіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування).

Паралельно проходила акція власників авто на єврономерах (“євроблях”). Протестувальники вимагали ухвалення законопроєкту №3704, який повинен спростити легалізацію транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Ініціаторами документа виступили, в тому числі, нардепи від “Слуги народу”.

Тим часом у залі засідань Ради “Батьківщина” та її лідер Юлія Тимошенко виступили ініціатором переговорів фракцій, на яких було прийнято рішення про відтермінування введення РРО для ФОП на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

Згодом Тимошенко виступила на брифінгу і заявила, що це саме вона “зібрала всіх лідерів фракцій, керівництво Верховної Ради і домоглася того, щоб завтра, у крайньому випадку післязавтра, був розглянутий закон, щоб для ФОП введення касових апаратів перенесли на 1,5 року” .

Тимошенко також заявила, що “Батьківщина” має “план вирішення проблеми” “євроблях”.

На цьому тлі відбувалася активна дискусія в чаті “слуг народу”.

Так, один із нардепів “подякував”, що “ЮВ (Юлії Володимирівні, – ред.) вручили переможний прапор по ФОП” (мається на увазі, що в сьогоднішній ситуації саме Тимошенко виступила активним ініціатором вирішення проблем з РРО, а не “Слуга народу”)

Хтось висловив думку, що “Тимошенко та інші вже давно почали виборчу кампанію на позачергові парламентські (вибори, – ред.)”.

Також велися дискусії щодо самих законодавчих ініціатив: наприклад, чи давати відстрочку “євробляхерам” або ж “розмитнення за доступними цінами”.

Один зі “слуг” виступив категорично проти відтермінування на введення касових апаратів для підприємців і повідомив, що голосувати за таке рішення в залі не буде. “Якщо не тепер, то явно ніколи”, – написав депутат.

А нардеп від “Слуги народу” Андрій Богданець закликав колег по фракції “не про*бати відстрочку по “євробляхам” і зберегти першість у вирішенні даного питання.

“ФОП (фізособам-підприємцям, – ред.) дали послаблення. Під головуванням інших політсил. Давайте не про*бем відтермінування по “євробляхам”. Давайте візьмемо це собі на прапор”, – написав депутат.