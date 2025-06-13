Податки для волонтерів: що треба знати про благодійну допомогу

Відповідно до підпункту «б» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України (ПКУ), до оподатковуваного місячного (річного) доходу фізичної особи не включається сума (вартість) благодійної допомоги, отриманої такими особами, якщо вони внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії росії (Реєстр волонтерів).

Реєстрація у цьому Реєстрі здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» № 5073-VI від 5 липня 2012 року(Закон № 5073).

Звільнення від оподаткування стосується лише тієї благодійної допомоги, яка:

• надається на користь осіб , зазначених у підпунктах «а» та «в» п.п . 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ , тобто військовослужбовців, працівників силових структур та інших органів, визначених законодавством;

• передається безпосередньо цим особам або через державні органи , зокрема: Міністерство оборони, Національну гвардію, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки, Державну прикордонну службу, МВС, Національну поліцію, Управління державної охорони, Держспецзв’язок тощо;

• фактично використана на зазначені цілі , або спрямована на відшкодування витрат волонтера , які пов’язані з наданням такої допомоги та документально підтверджені .

Відповідно до підпункту «б» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 ПКУ, фізичні особи, які офіційно внесені до Реєстру волонтерів, мають право не включати до свого оподатковуваного доходу благодійну допомогу, отриману з метою підтримки військових та силових структур.

Це правило застосовується до благодійної допомоги, отриманої:

1) у році, що передує року внесення волонтера до Реєстру;

2) у році внесення до Реєстру волонтерів;

3) у наступні роки після внесення до Реєстру, але не пізніше 31 грудня року, що наступає за роком, у якому:

– завершено антитерористичну операцію (АТО);

– або припинено чи скасовано воєнний чи надзвичайний стан в Україні;

– або припинено заходи з оборони та стримування збройної агресії росії.

До цього строку (включно до 31 грудня визначеного року) такі доходи не вважаються оподатковуваними, згідно з п.п. «б» п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.

Відповідно до пункту 179.1 статті 179 ПКУ, фізична особа повинна подати декларацію про майновий стан і доходи(Декларація), якщо це прямо передбачено законом.

Водночас, згідно з пунктом 179.2 статті 179 ПКУ, декларацію можна не подавати, якщо особа отримувала лише:

– доходи, які не включаються до оподатковуваного доходузгідно з розділом IV ПКУ (наприклад, благодійна допомога, яка відповідає вимогам п.п. 165.1.54 ПКУ);

– доходи виключно від податкових агентів, незалежно від їх виду та суми (тобто зарплата, офіційні виплати тощо).

Якщо ж платник податку зобов’язаний подати декларацію з інших підстав, у ній також зазначаються й ті доходи, які формально не оподатковуються (згідно з п. 179.2 ст. 179 ПКУ).

Отож, фізична особа-волонтер, яка включена до Реєстру волонтерів згідно з Законом № 5073, подає декларацію лише в тому випадку, якщо це прямо вимагає Податковий кодекс України. Якщо ж її доходи звільнені від оподаткування або отримані виключно від податкових агентів – декларація не подається.