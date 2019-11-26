У Підволочиській громаді відбулася непересічна подія

У Підволочиській громаді відбулася знакова подія – відкриття “Пансіонату для літніх людей та осіб з інвалідністю” (відділення комунального закладу “Територіального центру надання соціальних послуг Підволочиської селищної ради”).

На цьому заході було присутні дуже багато людей, духовенство, голови громад, представники влади різних рівнів, благодійники та меценати.

Як зазначили у своєму зверненні всечесні отці: “Служіння хворим – це надзвичайно важливе служіння, до якого слід мати особливий вроджений хист. Треба відверто говорити, що далеко не всі люди, навіть фахівці, мають бажання бути слугами людей, які важко хворіють. Однак, правда полягає також у тому, що певні здібності до цього можна в собі зрощувати, розвивати”

Щоб допомагати бідним, хворим, немічним – не обов’язково бути багатим, бо для цього достатньо бути добрим. Не слід боятися послужити хворому через те, що прийде час, і ми самі будемо потребувати чужої допомоги.”