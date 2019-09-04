Нетиповий мешканець українського села, що на Тернопільщині (відео)

\Усі звикли, яким має бути стандартне подвір’я та хатки у селах. Геометрично правильні форми, від будівель до квітучих клумб, чи не кожен запозичує ідею у сусіда, чим й створюється “village style”, за таким принципом століттями мешкають наші з вами родини, звісно, кожен фантазує, проте, в певних встановлених рамках.

Але все це не про мешканця Монастириського району, де “неправильні форми”, “хаотичність”, поєднання на перший погляд непоєднуванного, раритетні речі з сучасними, й це все нам було дуже цікаво розглядати, як у музеї!

Господар подвір’я живе й радіє, що помітно у сповнених ідеями очах.

“Я даю волю своїй фантазії, люблю старовинні речі, дерева й квіти. Роблю все для власного задоволення, нікому не заважаючи. У селі спочатку у всіх були “круглі очі”, казали “Ну ти й чудиш”, а тепер звикли, можливо, навіть самим стало цікаво” – зі сміхом каже креативний господар подвір’я”

hluzd.com.ua