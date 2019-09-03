Цьогоріч шкільна родина Лановеччини поповнилася 300 першокласниками, для яких вперше пролунав шкільний дзвінок.

Радісно та хвилююче пройшли урочисті лінійки в усіх навчальних закладах за участю вчителів, учнів, батьків, меценатів, представників місцевої влади та депутатів. Так, голова районної ради Руслана Кушнір побувала у рідній Ванжулівській ЗОШ І-ІІ ст., привітала присутніх та подарувала першокласникам шкільне приладдя. Депутати районної ради теж побували в колективах навчальних закладів, зокрема : Наталія Басок та Анатолій Зелінський – Лопушненської ЗОШ І-ІІ ст., Микола Богатюк – Буглівської ЗОШ І-ІІІ ст., Ярослав Вітрук – Москалівської ЗОШ І-ІІ ст., Надія Ковальчук- Карначівської І-ІІ ст., Людмила Смолій – Вербовецької ЗОШ І-ІІІ ст. , Валентна Шпільман – Грибівської ЗОШ І ст. Віктор Дарморост- Юськовецької ЗОШ І-ІІІ ст. До початку навчального року з районного бюджету на програму Нової української школи виділено співфінансування 70 868 грн. на придбання дидактичних матеріалів, учнівських парт, ноутбуків та комп’ютерів.

В добру путь до нових звершень !