Незаконно переправили військовозобов’язаних за кордон – судитимуть 2 осіб на Чортківщині



Прокурори Чортківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 2 осіб, які організували незаконне переправлення 2 військовозобов’язаних чоловіків через держкордон (ч. 2 ст. 332 КК України).

За даними слідства, обвинувачені організували незаконний вивіз осіб призовного віку за кордон, шляхом внесення в інформаційну систему Державної служби з безпеки на транспорті, як водіїв міжнародних перевезень.

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, що здійснювали слідчі СВ Чортківського РВП ГУНП в області.

Наразі судом розглядається справа щодо організації незаконного переправлення обвинуваченими ще 5 осіб.

Відповідно до інкримінованої статті КК України їм загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.