Незаконно зрубав 35 дерев та розтратив чуже майно — судитимуть лісника

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно лісника комунального лісогосподарського підприємства, обвинуваченого у незаконній порубці дерев й розтраті чужого майна, яке було ввірене особі (ч. 1 ст. 246, ч. 1 ст. 191 КК України).

За даними слідства, обвинувачений вирубав 35 дерев, що не були призначені для санітарної рубки, у лісовому кварталі поблизу с. Затурин Тернопільського району. Протиправними діями лісника завдана шкода навколишньому середовищу на понад 64 тис грн.

Крім того, обвинувачений не забезпечив збереження ввіреної йому деревини підприємства на суму понад 23 тис грн. Завершено слідство, що здійснювали слідчі поліції.