Після підняття вартості проїзду у Кременці, водіїв маршруток зобов’язали видавати квитки

Нещодавно у Кременці підняли вартість проїзду до 7 грн. Після цього перевізників зобов’язали видавати квитки.

Оголошення про це опублікували на сайті Кременецької міської ради. «У зв’язку з реакцією в соціальних мережах, численними зверненнями громадян, міська рада зобов’язала перевізників забезпечити перевезення пасажирів з квитками», – йдеться у повідомленні.

Під час оплати проїзду водій повинен видавати пасажиру квиток встановленої форми, а пасажир зобов’язаний мати при собі квиток на проїзд, або за наявності права пільгового проїзду, відповідне посвідчення чи довідку. У разі відмови водія від видачі квитка при оплаті проїзду потрібно звертатися до власника даного маршруту або Кременецької міської ради.

Квитки на проїзд можна придбати у водія під час зупинки автобуса.

Зазначимо, з 1 червня вартість проїзду у Кременці становить 7,00 грн, для учнів з 1 вересня до 30 червня – 3,00 грн, проїзд пенсіонерів у автобусі для міських перевезень у період з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. при наявності пенсійного посвідчення – 5,00 грн.; вартість разового квитка на проїзд у автобусі для міських перевезень пасажирів у період з 21 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. – 10,00 грн.