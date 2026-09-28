До Тернополя приїдуть фіналісти «Україна має талант» Sick Solution

Гурт Sick Solution вирушає у святковий тур Україною, в межах якого виступить і в Тернополі. Концерт відбудеться 11 жовтня у просторі Art на пошті. Разом із гуртом у західних містах туру виступить First to Die.

Sick Solution — вінницький хардкор-гурт, заснований у 2016 році. Колектив працює на стику beatdown hardcore та metalcore.

У 2026 році Sick Solution взяли участь у шоу «Україна має талант». На кастинг музиканти приїхали безпосередньо зі служби. Учасники гурту є військовослужбовцями бригади «Азов». Після виступу колектив пройшов далі, а згодом Sick Solution та 7-річний барабанник Мирон Рогозний стали одними з десяти фіналістів проєкту.

Нинішній тур Sick Solution присвячений 10-річчю гурту. У його межах заплановані концерти в 19 містах України.

У Тернополі Sick Solution виступить 11 жовтня. Разом із ними на сцені буде гурт First to Die.

First to Die також виступить разом із Sick Solution у Львові 9 жовтня та Івано-Франківську 10 жовтня.

Загалом найближча частина туру Sick Solution має такий графік:

2 жовтня — Хмельницький, Sympatia Bar + hackedface;

3 жовтня — Вінниця, Docker Pub + hackedface;

4 жовтня — Одеса, More Music Club + 044incision;

9 жовтня — Львів, FestRepublic + First to Die;

10 жовтня — Івано-Франківськ, Vagabundo + First to Die;

11 жовтня — Тернопіль, Art на пошті + First to Die.