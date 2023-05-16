Нічний удар по Києву: максимальна кількість ракет за найкоротший проміжок часу! – КМВА

⏺Оперативна інформація.

Ракетна атака.

💬«Восьмий повітряний напад на Київ з початку травня! Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу.

За попередьною інформацією, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена! Дані про кількість та тип ракет незабаром повідомлять Повітряні сили.

Попередьно, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження в Солом’янському районі – там було загорянння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована. В решті районів пошкодження не суттєві – у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону. На разі інформації щодо потерпілих немає! Дані оперативного зведення збираються та уточнюються. Дякуємо нашій ППО за збережені життя киян!», – Сергій Попко, начальник КМВА.