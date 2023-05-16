“Охоронці Надала”. Як міська рада “зливає” мільйони на фірми Камінського та Пушкаря

У Тернополі є відома і дуже скандальна охоронна компанія – «Роял Контракт». У першу чергу фактор скандальності цієї фірми пов’язаний з її власниками – колишнім заступником міського голови Тернополя Володимиром Камінським, якого у 2015 році гучно затримували працівники НАБУ за підозрою в хабарництві, та чинним головою Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина» Степаном Горуцом.

Перші публічні згадки щодо діяльності «Роял Контракт» пов’язані з 2017 роком, коли її працівники фізично перешкоджали депутатській діяльності Івана Сороколіта, Романа Навроцького та Ігоря Турського.

Нещодавно ми розповідали, як 30 березня на сесію Скалатської міської ради приїхали так звані «бійці добровольчого батальйону територіальної оборони Тернопільської обласної ради «ТОР», за сумісництвом працівники «Роял Контракт», щоб залякати місцевих депутатів, не згодних з діями міського голови Петра Савончака.

«Роял Контракт» тривалий час надає охоронні послуги Тернопільській міській раді, а суми її контрактів з надання охоронних послуг комунальним установам Тернопільської міської ради вражають.

Лише одне комунальне підприємство «Тернопільводоканал» з 2016 року замовило «Роял Контракт» послуг на 17 305 109.32 грн.







Саму Тернопільську міську раду фірма Камінського-Горуца починаючи з 2016 року наоохороняла на 1 979 900.00 грн.







Управління освіти і науки з 2017 року сплатило «Роял Контракт» 1 030 350.00 грн. А Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська обласна клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради – 849 977.60 грн, з яких 724 977.60 грн. вже цього року.

Усі школи Тернополя знаходилися «під охороною» Степана Горуца та Володимира Камінського.

Ось найбільші закупівлі цієї охоронної компанії:







Але є у Степана Горуца та Володимира Камінського «конкурент».

Ну як конкурент, радше партнер для «торгів».

Для створення видимості змагального процесу Сергію Надалу потрібна хоча б ще одна «зрозуміла» охоронна «контора». Та й старого і перевіреного кадра Сергія Пушкаря з колишнього УБОЗу потрібно було кудись прилаштувати.

Про цього чоловіка ми писали у 2017 році цілу статтю, пояснюючи зв’язки міського голови Тернополя Сергія Надала з правоохоронцями, що давало можливість меру виходити постійно «сухим з води» під час корупційних скандалів.

Після відходу на «вільні хліба» Пушкаря почали помічати у співпраці з приватною охоронною фірмою «Роял-Контракт» (тоді вона була більш відома як «Авангард»), куди його «підтягнув» колишній шеф по УБОЗу Василь Джиджора. Та у 2018 році ексміліціонер відкрив власну охоронну фірму – «Роял-Контракт Т».

Ця «контора» зірвала невеликий «куш» – лише кілька контрактів на трохи більше 300 тисяч гривень. Маючи всього-навсього три місяці від роду, «Роял-Контракт Т» стала переможцем у відкритих торгах на монтаж та установку охоронного обладнання в приміщенні Тернопільського обласного краєзнавчого музею на суму 159 230 грн.







А от справді «жирні вершки» збирає для Пушкаря «Охоронна компанія Прайм», яка була зареєстрована лише у 2021 році, але яка вже встигла натягнути з комунальних підприємств Тернополя близько 9 мільйонів гривень.

Лише у грудні 2022 року КП «Тернопільводоканал» заключило з Пушкарем контракт на послуги з охорони об’єктів на 5 760 475 гривень, до речі, посунувши Горуца-Кмінського.

Починаючи з 2022 року усі школи Тернополя були змушені перейти на обслуговування фірми Сергія Пушкаря. Суми контрактів коливаються від 54 000 грн. (Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 сплатила найбільше) до 44 400, 29 100, 24 400 та 24 000 гривень.

У 2021 році Тернопільська міська рада дала дозвіл на приватизацію орендарем, товариством з обмеженою відповідальністю «СЕРВІСАВТОТРАНС+» Сергія Пушкаря нежитлових приміщень приміщення КП «Тернопільелектротранс». Пушкаря також пов’язують із скандалом навколо Тернопільської обласної аптеки №78, «щасливим орендарем» якої він мав стати.

Політерно