Нове правило: платити за медичні послуги у Чортківській лікарні тепер можна тільки безготівково

Згідно з новими змінами в постанові Кабміну щодо медичних послуг, оплата за платні послуги в лікарнях тепер здійснюється лише в безготівковій формі. Це означає, що готівкою в касах лікарень платити більше не можна. Про це повідомляє чортківська міська рада. Ось три способи, як можна сплатити за медичні послуги у Чортківській лікарні:

1️⃣ Оплата через термінал у фоє поліклініки

Підходьте до термінала поруч із реєстратурою, виберіть КНП «Чортківська ЦКМЛ», введіть код послуги, і система автоматично підтягне її вартість. Внесіть готівку та отримаєте чек.

2️⃣ Оплата через Приват24

Увійдіть в додаток Приват24, виберіть розділ «Платежі», введіть «Чортківська ЦКМЛ» і код послуги, після чого здійсніть оплату.

3️⃣ Оплата для клієнтів інших банків

Можна скористатися одним із двох варіантів:

Перейдіть за посиланням https://cutt.ly/AryvMc2y, введіть код послуги, дані вашої картки та здійсніть оплату.

Відскануйте QR-код, що знаходиться біля терміналу в фоє поліклініки, і дійте як у першому варіанті.

Не забудьте уточнити код потрібної послуги в реєстратурі або за допомогою онлайн-посилання https://cutt.ly/Srybrdz8.

Тепер оплата медичних послуг стала ще зручнішою та безпечнішою!