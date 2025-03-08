23:48 | 8.03.2025
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Новини Тернополя 

Хто хоче передати посилки своїм рідним на фронт, звертайтеся до міської ради

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12 березня водії та волонтери центру «Допомога армії від Тернополя» вирушать у чергову поїздку до наших захисників, які перебувають у Сумській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Повідомляють у міській раді.

Усі охочі передати посилки своїм рідним та близьким, котрі проходять службу за цими напрямками, можуть приносити за адресою: вул. Миколи Лисенка, 8А.

Графік роботи центру:

  • понеділок-четвер – 08:00-17:00 год, обідня перерва з 13:00 по 14:00 год;
  • п’ятниця-субота – 08:00-16:00 год, обідня перерва з 13:00 по 14:00 год;

За додатковою інформацією просимо звертатися за телефоном – (067) 009-15-40.

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