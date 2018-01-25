Як фінансово забезпечена громада Тернопільщини дбає про кадровий потенціал

Забезпечення зайнятості населення – одне з головних завдань об’єднаних територіальних громад. Кожна ОТГ надає великого значення збереженню і розвитку свого кадрового потенціалу.

Байковецька ОТГ, що на Тернопільщині, одна з найспроможніших громад в Україні. За своєю фінансовою спроможностю вона входить у 20-ку найуспішніших громад України. Основну частку бюджету громади забезпечує потужне підприємство з іноземними інвестиціями, яке виготовляє бортові системи до всесвітньо відомих автомобілів. Незважаючи на це, працевлаштування місцевого населення та мінімізація міграції молоді закордон є одним з головних завдань, які турбують навіть таку громаду, як Байковецька.

Для запобігання безробіттю та забезпечення зайнятості населення громади наприкінці минулого року сільська рада затвердила важливий програмний документ – Програму зайнятості населення територій сіл Байковецької сільської ради на 2018-2020 роки.

Метою Програми є налагодження співробітництва з представниками малого і середнього бізнесу та профспілками задля ефективного використання трудових ресурсів, запобігання зростання безробіття та забезпечення соціального захисту населення громади. Керівництво громади спрямовує свої зусилля на збереження та створення на території громади робочих місць з достойними умовами праці та заробітною платою. Наскрізною ідеєю Програми є створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, шляхом стимулювання самостійної зайнятості мешканців ОТГ.

У Байковецькій громаді це планується реалізовувати за чотирьома напрямками:

Розширення сфери застосування праці та стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць;

Підвищення конкурентоспроможності економічно активного населення за допомогою навчання, шляхом залучення експертів;

Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції;

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

На думку першого заступника Байковецького сільського голови Миколи Думи, в результаті імплементації Програми очікується підвищення рівня зайнятості населення громади та активізація малого і середнього підприємництва. Самозайнятість населення сприятиме позитивним змінам в усіх сферах життєдіяльності громади, соціальній і, певною мірою, економічній самодостатності та збалансованому розвитку населених пунктів.

Відтак, Програма зайнятості населення територій сіл Байковецької сільської ради на 2018 – 2020 роки – хороший приклад того, як фінансово забезпечена громада усвідомлює усю необхідність збереження та розвитку кадрового потенціалу як стратегічно важливого елементу для свого сталого розвитку.

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