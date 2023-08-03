На Тернопільщині є робота для швачок

Н а 02 серпня 2023 року швейні підприємства і ФОПи Тернополя та області, мають 51 актуальну вакансію швачок із зарплатою до 12 тис. грн.

Якщо Вас цікавить робота швачки, але Ви не маєте потрібного фахового рівня , за спрямуванням служби зайнятості можна здобути бажану професію чи підвищити свою кваліфікацію у Рівненському та Полтавському центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості та Кременецькому професійному ліцеї.

Є можливість пройти стажування безпосередньо на робочих місцях.

Також, деякі категорії громадян можуть отримати безоплатний ваучер для перепідготовки за професією «швачка».