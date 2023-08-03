На Тернопільщині є робота для швачок
З початку 2023 року роботодавці подали у службу зайнятості Тернопільської області 124 вакансії для швачок. 50% з них вже укомплектовані.
На 02 серпня 2023 року швейні підприємства і ФОПи Тернополя та області, мають 51 актуальну вакансію швачок із зарплатою до 12 тис. грн.
Якщо Вас цікавить робота швачки, але Ви не маєте потрібного фахового рівня, за спрямуванням служби зайнятості можна здобути бажану професію чи підвищити свою кваліфікацію у Рівненському та Полтавському центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості та Кременецькому професійному ліцеї.
Є можливість пройти стажування безпосередньо на робочих місцях.
Також, деякі категорії громадян можуть отримати безоплатний ваучер для перепідготовки за професією «швачка».
За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або за тел. «гарячої лінії» – 0635765756.