На Тернопільщині чоловік побив двох сусідів до смерті

Вироком Підволочиського районного суду до 7 років позбавлення волі засуджено мешканця Підволочиської громади Тернопільського району за вбивство з необережності та нанесення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурор довів у суді, що 22 вересня 2020 року житель села Галущинці, перебуваючи у будинку сусідів, розпиваючи разом з ними алкоголь, розпочав бійку. Чоловік штовхнув одного з потерпілих і той, падаючи, вдарився скронею об бильце дивана та отримав травму голови. Іншого потерпілого обвинувачений вдарив обрізком металевої труби, що спричинило закриту черепно-мозкова травму, яка надалі також призвела до смерті. Родичі, що виявили в непритомному стані своїх брата і дядька, відвезли обох до лікарні. Проте врятувати їх не вдалося.

Незважаючи на те, що обвинувачений заперечував причетність до скоєного, на підставі зібраних доказів прокурор довів у суді його вину у інкримінованих злочинах. Відтак обвинувачений проведе 7 років за ґратами.

Вирок ще не набрав законної сили, – повідомляє п ресслужба Тернопільської обласної прокуратури.