Протягом минулих вихідних тернопільські рятувальники ліквідували 6 пожеж і врятували 7 будівель:

• у місті Тернопіль на вулиці Листопадова – пожежа в одній із квартир багатоквартирного житлового будинку;

• у місті Тернопіль на вулиці Підгірна, загорівся дерев’яний піднавіс на присадибній ділянці;

• у селі Пишківці Чортківського району пожежа житлового будинку;

• у місті Теребовля пожежа господарської споруди;

• у селі Порохова Чортківського району горіла господарська споруда;

• у селі Цебрів Тернопільського району – пожежа господарської споруди.

Основні правила пожежної безпеки у побуті 🔥

Щоб уникнути трагедій, дотримуйтеся простих, але важливих рекомендацій:

• Не залишайте увімкненими електроприлади без нагляду. Особливо це стосується нагрівальних пристроїв, прасок, обігрівачів тощо.

• Уникайте перевантаження електромережі. Використовуйте тільки справні подовжувачі та розетки.

• Не використовуйте відкритий вогонь поблизу легкозаймистих матеріалів. Свічки, запальнички та сірники повинні бути недоступні для дітей.

• Правильно експлуатуйте печі та каміни. Чистіть димоходи, слідкуйте за їхньою справністю.

• Зберігайте легкозаймисті рідини в безпечному місці. Не допускайте їхнього контакту з джерелами вогню.

• Завжди майте вдома первинні засоби пожежогасіння. Це можуть бути вогнегасник, пісок чи ковдра для гасіння вогню.

Пам’ятайте, що дотримання правил пожежної безпеки рятує життя та майно! Бережіть себе та своїх близьких. 🚒✨

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