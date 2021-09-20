Оригінальну весільну фотографію, де є Степан Бандера, віднайшли на Тернопільщині

Оригінальну весільну фотографію минулого століття, де зображеного юного Степана Бандеру, віднайшов краєзнавець з Тернопільщини.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів краєзнавець з Теребовлі Василь Венгер.

«Цю фотографію передав мені житель села Кобиловолоки Іван Буяк. Він розповів, що родинне фото десятиліттями ховала на горищі прабабуся його дружини. Перед смертю літня жінка віддала сховок своїй правнучці і вказала, де серед весільних гостей, у верхньому ряду, між двома молодими жінками чи дівчатами стоїть Степан Бандера підліткового віку. З відомих причин, покійна нікому не розповідала про цю сімейну реліквію у радянські часи, та й в роки Незалежності теж, лише тепер, перед смертю зробила це», – розповів Венгер.

За його словами, ще до Другої світової війни Степан Бандера не раз приїжджав на Тернопільщину. Зокрема, у 1919 році він проживав в отця Володимира Антоновича у Ягільниці та навчався у місцевій школі. На той час батько майбутнього лідера український націоналістів – отець Андрій Бандера був діючим капеланом в Українській Галицькій Армії (УГА), тому своїх дітей відправили на Тернопільщину.

«Щодо Кобиловолоків, то сюди іноді Бандера приїжджав до своєї тітки, яка була дружиною тутешнього священника Чарторийського. Сестра Бандери Оксана навчалася у місцевій школі упродовж шести років», – додав Венгер.

Він також припускає, що очевидно, саме під час одних із таких відвідин Кобиловолоків Бандера і був на сільському весіллі, фото якого зберегла жінчина родина Буяка. Краєзнавець каже, що продовжить пошуки родичів зображених на фото жителів села, які б могли теж підтвердити присутність на світлині Степана Бандери.

Фотографію краєзнавець передав кореспонденту агентства. Передбачається, що її, у свою чергу, після ознайомлення із оригінальним фотодокументом, голова обласної ради Михайло Головко віддасть на зберігання у Тернопільський музей національно-визвольної боротьби, де зберігається посмертна маска Степана Бандери, інші оригінальні речі, що стосуються провідника Організації українських націоналістів.