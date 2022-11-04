Палац Потоцьких в Раю стане домівкою для переселенців

Палац Потоцьких (XIX ст.) в селі Рай поблизу Бережан на Тернопільщині стане прихистком для людей, що постраждали від війни. Про це йдеться на сторінці Українська освітня платформа.

Зараз тут тривають роботи з облаштування “Домівки”.

Вже в грудні на Тернопільщині буде ще один прихисток для понад 30-ти людей, що змушені покинути свої громади, рятуючись від війни.

Домівкою для постраждалих від війни людей стане колишній мисливський палац Потоцьких XIX ст. в селі Рай Бережанської громади.

“З перших днів пономасштабного вторгнення росії в Україну ми, Українська освітня платформа, створюємо можливості для поселення людей, що евакуйовуються з постраждалих громад. Спочатку – місця масового поселення. Зараз – прихистки з умовами проживання, максимально наближеними до домашніх. І це наш принциповий підхід, бо гідність людини – на першому місці”, – каже програмна директорка УОП Marianna Kaspryshyn

Дякуємо за спільну працю над створенням цієї “Домівки” та боротьбу за гідне життя кожного українця Бережанська міська рада Rostyslav Bortnyk.

Доєднатись до соціальної ініціативи “Домівка” можна на сайті – https://www.ukredu.org/domivka