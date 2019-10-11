На Тернопільщині буде музейний археологічний комплекс просто неба

Ще на початку 90-х у місцевому науково-культурному середовищі почали говорити про необхідність створення музею на території могильника Черняхівської культури в селі Чернелів-Руський неподалік Тернополя.

Як відомо, Черняхівська культура — це одне з найяскравіших культурно-історичних утворень першого тисячоліття нашої ери на південному сході Європи.

У період свого розквіту вона займала більшу частину сучасних українських земель i суміжні з ними райони сусідніх держав. Особлива й дуже цікава вона тим, що, на думку більшості дослідників, її створили племена різного етнічного походження — сармати, даки, германці, скіфи та анти.

Відкрив цю культуру в 1900 році фундатор української археології Вікентій Хвойка, а оскільки найперші знахідки він виявив біля села Черняхів на Київщині, то звідти й назва.

Могильник же в Чернелеві-Руському незвичайний тим, що є найбільш дослідженим на всій правобережній Україні і в ньому представлені всі етапи Черняхівської культури.

Тут було відкрито близько 300 стародавніх поховань (це навіть більше, ніж біля самого Черняхова), і майже всі їх повністю досліджено, а частину навіть підготовлено для експозиції й «законсервовано».

Це заслуга відомого далеко за межами регіону і, на жаль, уже покійного тернопільського науковця і громадського діяча Ігоря Герети.

Саме в нього народився задум створити в Чернелеві-Руському музейний археологічний комплекс просто неба, тотожного якому не було б у всьому світі. У 1990-му Герета по суті розпочав цю роботу, але згодом вона зупинилася, відтак упродовж усіх років української незалежності тема лише час від часу «виринала» знову.

І зараз з’явилась можливість втілити мрію у життя. Заступник Байковецького сільського голови Віктор Пулька розповів, що один із напрямків розвитку громади є розвиток туристичної галузі, тому ідея створення скансену, тобто музею просто неба, черняхівської культури викликала зацікавлення. Байковецька об’єднана територіальна громада, до якої належить зараз село Чернелів-Руський стала одним із переможців конкурсу «Малі міста – великі враження» з проєктом «Створення музею-скансену черняхівської культури».

Базу експозиції майбутнього скансену складуть близько 2 тис. оригінальних експонатів, які наразі зберігаються у фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею. В цілому ж концепція музею передбачає використання сучасних технологій, проведення виставок, фестивалів, тематичні екскурсії та заняття експериментальною археологією.

Стартом проєкту є міжнародна конференція археологів, яка розпочалась 9 жовтня та триватиме до 11 жовтня.

Тернопільське регіональне відділення Асоціації міст України