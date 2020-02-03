Пара з Чорткова відсвяткувала діамантове весілля

В суботу, 1 лютого, 60 років подружнього життя відсвяткували Тамара та Юрій Білоусови. Пара познайомилася на навчальній практиці. На той час пану Юрію було 23 роки, а його коханій – 20.

«Спершу навіть не звертала на нього уваги, приходив у гості до родини, в якої я знімала квартиру. Але одного разу, перед обідом Юрчик йшов мити руки і попросив мене допомогти зняти годинник. Ми так і простояли в коридорі декілька хвилин, просто дивлячись у вічі один одному.

Саме тоді між нами і з’явилася перша іскорка кохання. Згодом запросив на танці. Вже через пів року Юра приїхав і запропонував стати його дружиною», – розповідає пані Тамара. Юрій Васильович і досі дивиться на свою Тамарочку ніжними закоханими очима, та лагідно називає її сонечком.

«Насправді, жодних секретів щасливого подружнього життя немає. Головне – це кохання, терпіння та вміння прощати», – зауважує Юрій Васильович. Привітати подружжя із визначною датою прийшли працівники Чортківської міської ради. Щоб трішки пригадати атмосферу весілля запросили і музикантів, які звеселили пару українськими піснями. Представники мерії щиро привітали пані Тамару та пана Юрія із визначною датою та подарували квіти й мультиварку.