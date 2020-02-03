На Тернопільщині є два виробники справжнього масла
У січні провели дослідження 29-ти марок українського і білоруського вершкового масла. Лише 9 виявилися справжнім вершковим маслом, а 20 зразків – фальсифікатом.
Відповідне дослідження провів Київський центр експертиз «ТЕСТ», – пише «Радіо Трек».
Для дослідження масло купували в різних регіонах країни і за зовсім різною ціною: від 15 до 40 грн за пачку в 200г.
Відносно вартості і якості у вершковому маслі простежується чітка тенденція: чим воно дешевше, тим більша ймовірність купити фальсифікат.
Список фальсифікованої продукції, на етикетках якої було написано «Вершкове масло» і був зазначений ДСТУ 4399: 2005, а насправді в складі було виявлено від 60 до 97% замінників молочного жиру:
- “3+3 корови”
- “Апрель”
- “Богодухівський молзавод”
- “Брест Литовск”
- “Воложинське”
- “Всесмак”
- “Гомель-продукт”
- “Метелик”
- “Миколаївмолпром”
- “Нота смаку”
- “Пан коцький”
- “Подільське”
- “Поліська сироварня”
- “ПП Матвієнко О.В”
- “Самбірське”
- “Сіверянка”
- “Справжнє” (Турківський маслозавод)
- “Старокостянтинівський молочний завод”
- “Токмак-Молоко”
- “Традиційне” (Рихальский завод сухого молока)
Справжнє масло:
1. “Волошкове поле”
2. “Галичина”
3. “Здорово”
4. “Молокія”
5. “Полтавський смак”
6. “Попільнянське”
7. “Радимо”
8. “Чортків” (вагове)
9. “Харківське”
За законодавством України додавати будь-які жири, крім молочного, в вершкове масло не можна. Якщо продукт випускається з іншими жирами, то це вже спред або маргарин в залежності від їх кількості. Крім того, правдива інформація про склад – одна з ключових вимог законодавства щодо маркування.