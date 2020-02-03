На Тернопільщині є два виробники справжнього масла

У січні провели дослідження 29-ти марок українського і білоруського вершкового масла. Лише 9 виявилися справжнім вершковим маслом, а 20 зразків – фальсифікатом.

Відповідне дослідження провів Київський центр експертиз «ТЕСТ», – пише «Радіо Трек».

Для дослідження масло купували в різних регіонах країни і за зовсім різною ціною: від 15 до 40 грн за пачку в 200г.

Відносно вартості і якості у вершковому маслі простежується чітка тенденція: чим воно дешевше, тим більша ймовірність купити фальсифікат.

Список фальсифікованої продукції, на етикетках якої було написано «Вершкове масло» і був зазначений ДСТУ 4399: 2005, а насправді в складі було виявлено від 60 до 97% замінників молочного жиру:

“3+3 корови”

“Апрель”

“Богодухівський молзавод”

“Брест Литовск”

“Воложинське”

“Всесмак”

“Гомель-продукт”

“Метелик”

“Миколаївмолпром”

“Нота смаку”

“Пан коцький”

“Подільське”

“Поліська сироварня”

“ПП Матвієнко О.В”

“Самбірське”

“Сіверянка”

“Справжнє” (Турківський маслозавод)

“Старокостянтинівський молочний завод”

“Токмак-Молоко”

“Традиційне” (Рихальский завод сухого молока)

Справжнє масло:

1. “Волошкове поле”

2. “Галичина”

3. “Здорово”

4. “Молокія”

5. “Полтавський смак”

6. “Попільнянське”

7. “Радимо”

8. “Чортків” (вагове)

9. “Харківське”

За законодавством України додавати будь-які жири, крім молочного, в вершкове масло не можна. Якщо продукт випускається з іншими жирами, то це вже спред або маргарин в залежності від їх кількості. Крім того, правдива інформація про склад – одна з ключових вимог законодавства щодо маркування.