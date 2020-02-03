11:32 | 3.02.2020
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині є два виробники справжнього масла

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У січні провели дослідження 29-ти марок українського і білоруського вершкового масла. Лише 9 виявилися справжнім вершковим маслом, а 20 зразків – фальсифікатом.

Відповідне дослідження провів Київський центр експертиз «ТЕСТ», – пише «Радіо Трек».

Для дослідження масло купували в різних регіонах країни і за зовсім різною ціною: від 15 до 40 грн за пачку в 200г.

Відносно вартості і якості у вершковому маслі простежується чітка тенденція: чим воно дешевше, тим більша ймовірність купити фальсифікат.

Список фальсифікованої продукції, на етикетках якої було написано «Вершкове масло» і був зазначений ДСТУ 4399: 2005, а насправді в складі було виявлено від 60 до 97% замінників молочного жиру:

  • “3+3 корови”
  • “Апрель”
  • “Богодухівський молзавод”
  • “Брест Литовск”
  • “Воложинське”
  • “Всесмак”
  • “Гомель-продукт”
  • “Метелик”
  • “Миколаївмолпром”
  • “Нота смаку”
  • “Пан коцький”
  • “Подільське”
  • “Поліська сироварня”
  • “ПП Матвієнко О.В”
  • “Самбірське”
  • “Сіверянка”
  • “Справжнє” (Турківський маслозавод)
  • “Старокостянтинівський молочний завод”
  • “Токмак-Молоко”
  • “Традиційне” (Рихальский завод сухого молока)

Справжнє масло:
1. “Волошкове поле”
2. “Галичина”
3. “Здорово”
4. “Молокія”
5. “Полтавський смак”
6. “Попільнянське”
7. “Радимо”
8. “Чортків” (вагове)
9. “Харківське”

За законодавством України додавати будь-які жири, крім молочного, в вершкове масло не можна. Якщо продукт випускається з іншими жирами, то це вже спред або маргарин в залежності від їх кількості. Крім того, правдива інформація про склад – одна з ключових вимог законодавства щодо маркування.

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