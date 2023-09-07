19:03 | 7.09.2023
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Рейтинг шкіл Тернопільської області 2023 року

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Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернопільської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2023 року.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.

Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.

Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.

Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей. 

Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в рейтингу.

Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2021 року дивіться за посиланням.

Рейтинг шкіл Тернопільська обл.

Назва навчального закладуМісцеTOPРейт. балБал 
НМТ		Учнів / тестівСклав (%)
Борщівська ЗОШ I-III ст. №2129146.6172.211/33100
Бережанський ліцей №3 Бережанської міськради Тернопільської обл.268141.8166.710/30100
Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича394140.2164.618/51100
Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Тернопільська обл.497140.2163.855/165100
Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича5103139.9164.129/87100
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 м. Зборова Зборівського р-ну Тернопільської обл.6128139.1163.58/24100
Бережанський ліцей ім. Б. Лепкого Бережанської міськради Тернопільської обл.7160138.1162.119/57100
Борщівська ЗОШ I-III ст. №18163138161.926/78100
Бучацька гімназія ім. В.М. Гнатюка9171137.8161.534/9999
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 м. Заліщики Тернопільської обл.10246136.1159.912/30100
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 м. Зборова Зборівського р-ну Тернопільської обл.11283135.4159.113/39100
Волинський ліцей імені Нестора Літописця Кременецької міськради Тернопільської обл.12351134.3157.531/93100
Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №713416133.5156.720/60100
Загальноосвітня школа I-III ст. смт. Товсте Заліщицького р-ну Тернопільської обл.14460133.1156.58/24100
Бучацький ліцей Бучацької міськради1546713315627/81100
Бережанський ліцей №2 Бережанської міськради Тернопільської обл.16481132.9156.113/39100
Борщівський НВК “Загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. №3 – гімназія імені Романа Андріяшика”17490132.7155.629/84100
Бережанський ліцей №1 Бережанської міськради Тернопільської обл.18541132.3155.125/75100
“Теребовлянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2”, що знаходиться в комунальній власності Теребовлянської міськради19683130.9153.624/7299
Збаразький ліцей № 1 Збаразької міськради Тернопільської обл.20688130.9153.337/111100
Тернопільський обласний ліцей “Знамення”21721130.6153.512/36100
Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №622738130.5153.219/57100
Кременецький академічний ліцей імені У. Самчука Кременецької міськради Тернопільської обл.23834129.8151.475/225100
ОЗ “Підгаєцька ЗОШ І-ІІІ ст. Підгаєцької міськради Тернопільської обл.”24925129.3151.910/30100
Лановецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 імені Юрія Коваля Лановецької міськради Кременецького р-ну Тернопільської обл.25944129.215155/162100
Збаразький ліцей № 2 імені Івана Франка Збаразької міськради Тернопільської обл.26975128.915139/11499
Козлівський ліцей Козлівської селищної ради271062128.4150.817/51100
Лановецький заклад ЗСО I-III ст. №2 Лановецької міськради Кременецького р-ну Тернопільської обл.281124128.1150.223/69100
Підгаєцька гімназія імені Маркіяна Паславського Підгаєцької міськради Тернопільської обл.291129128150.223/6999
Спеціалізована школа I-III ст. ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики301142128150.218/51100
Підволочиська ЗОШ I-III ст. Підволочиської селищної ради Тернопільської обл.311156127.9150.118/5498
Коропецький ліцей ім. М. Каганця Коропецької селищної ради321161127.9150.310/30100
Ліцей №2 м. Хоростків Хоростківської міськради Тернопільської обл.331200127.615011/33100
Ангелівська ЗОШ І-ІІІ ст. Байковецької сільської ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл.341226127.5149.813/3997
Кам’янківська ЗОШ I-III ст. Підволочиської селищної ради Тернопільської обл.351245127.4149.77/1894
Іванківська ЗОШ І-ІІІ ст. Скала-Подільської селищної ради Борщівського р-ну Тернопільської обл.361267127.2149.67/21100
Шумський опорний заклад ЗСО Шумської міськради371334126.9148.734/10299
Переволоцька ЗОШ I-III ст.381368126.7148.912/36100
Потуторський ліцей Бережанської міськради Тернопільської обл.391408126.5148.711/33100
Комунальний заклад Буцнівський ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської обл.401419126.5148.611/33100
Заклад ЗСО смт Гусятин Чортківського р-ну Тернопільської обл.411443126.4148.511/33100
Ліцей №1 м. Копичинці Копичинецької міськради Чортківського р-ну Тернопільської обл.421595125.8147.715/42100
Стрілковецький НВК “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ”431609125.7147.710/30100
Монастириський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Монастириської міськради441624125.7146.857/16599
Бучацький ліцей імені Святого Йосафата451625125.7147.332/93100
ОЗ Теребовлянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Теребовлянської міськради Тернопільської обл.461674125.4146.842/12699
Скала-Подільський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Скала-Подільської селищної ради Борщівського р-ну Тернопільської обл.471813124.8146.519/5796
Підволочиська гімназія імені Івана Франка Підволочиської селищної ради Тернопільської обл.481853124.6146.223/69100
Куропатницький ліцей Бережанської міськради Тернопільської обл.491855124.6146.314/42100
Загальноосвітня школа I-IIІ ст. села Городниця Чортківського р-ну Тернопільської обл.501867124.5146.311/33100
Осівецька ЗОШ I-III ст.511874124.5146.313/39100
“Теребовлянська спеціалізована школа-ліцей”, що знаходиться в комунальній власності Теребовлянської міськради521887124.5146.120/6098
Комунальний заклад Настасівський ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської обл.531923124.4146.211/33100
Скалатська ЗОШ I-III ст. Скалатської міськради Підволочиського р-ну Тернопільської обл.541942124.4145.732/9699
Козівський ліцей ім.В.Герети Козівської селищної ради551965124.3145.443/12999
Микулинецький опорний заклад ЗСО I-III ст. Микулинецької селищної ради562051123.9145.425/72100
Шумський ліцей Шумської міськради572105123.8144.466/19898
Комунальний заклад “Великобірківський ліцей імені Степана Балея”582125123.7144.838/11498
Теребовлянський академічний ліцей імені Ярослави Стецько592151123.6144.837/10898
Черниховецький ліцей Збаразької міськради Тернопільської обл.602158123.6145.212/33100
Остап’ївська ЗОШ I-III ст. Скалатської міськради Підволочиського р-ну Тернопільської обл.612348122.9144.49/27100
Бучацька ЗОШ I-III ст. №3622364122.8144.311/33100
Литвинівська ЗОШ І-ІІІ ст. Підгаєцької міськради Тернопільської обл.632377122.8144.311/33100
Залужанський ліцей Збаразької міськради Тернопільської обл.642411122.7144.112/3397
Мельнице-Подільська ЗОШ І-ІІІ ст.652436122.6143.636/105100
Пробіжнянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Колиндянської сільської ради Тернопільської обл.662474122.51448/24100
Бучацька ЗОШ I-III ст. №1672511122.4143.713/39100
В.Ходачківська ЗОШ І-ІІІ ст.682530122.3143.89/24100
НВК “Кременецька ЗОШ I-III ст. № 5 – ДНЗ” Кременецької міськради Тернопільської обл.692581122.2143.418/51100
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. с. Нижбірок Васильковецької сільської ради Тернопільської обл.702598122.1143.58/24100
ОЗО Білокриницька ЗОШ I-IІI ст. Кременецької міськради Тернопільської обл.712613122143.314/42100
Ліцей с.Клювинці Хоростківської міськради Тернопільської обл.722634122143.310/30100
Білобожницька ЗОШ І-ІІІ ст.732655121.9143.36/18100
Золотниківська ЗОШ І-ІІІ ст. Золотниківської сільської ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл.742710121.814314/42100
Комунальний заклад Великоберезовицький ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської обл.752726121.7142.822/66100
Комунальний заклад “Малоходачківський заклад ЗСО I-IІI ст.” Великобірківської селищної ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл.762758121.6142.910/30100
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО с.Товстолуг Великогаївської сільської ради Тернопільської обл.772815121.4142.69/27100
Ліцей №1 м. Хоростків Хоростківської міськради Тернопільської обл.782866121.2142.225/7297
Загальноосвітня школа I-III ст. с. Торське Чортківського р-ну Тернопільська обл.792890121.1142.410/27100
Старопочаївська ЗОШ І-ІІІ ст. Почаївської міськради Тернопільської обл.802893121.1142.310/30100
Зубрецька ЗОШ I-III ст. імені Героїв Небесної Сотні Ігоря Костенка та Василя Мойсея812894121.1142.47/21100
Чортківська ЗОШ I-III ст. №5 Чортківської міськради Тернопільської обл.822966120.9141.735/10297
Жизномирська ЗОШ I-III ст.832968120.9142.111/30100
Збаразький ліцей № 3 імені Михальського Тараса Романовича Збаразької міськради Тернопільської обл.843003120.8141.912/3697
Токівська ЗОШ I-III ст. Скориківської сільської ради Тернопільської обл.853038120.7141.99/27100
Струсівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Степана Будного Микулинецької селищної ради863049120.7141.89/27100
Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Галини Гордасевич Кременецької міськради Тернопільської обл.873108120.5141.422/6698
Завалівська ЗОШ І-ІІІ ст. Підгаєцької міськради Тернопільської обл.883139120.4141.68/21100
Кременецька ЗОШ I-III ст. № 4 Кременецької міськради Тернопільської обл.893158120.4141.415/3997
Глибочецька ЗОШ І-ІІІ ст.903260120.114113/39100
Комунальний заклад “Великоглибочецька ЗОШ I-IІI ст. імені Ярослава Стецька Білецької сільської ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл.”913264120.114115/45100
ОЗ Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст.923273120140.637/11198
Борсуківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Борсуківської сільської ради Тернопільської обл.933284120141.17/18100
Золотопотіцький ліцей Золотопотіцької селищної ради943323119.9140.912/3397
Снігурівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Борсуківської сільської ради Тернопільської обл.953363119.8140.87/21100
Староолексинецька ЗОШ І-ІІІ ст. Лопушненської сільської ради963374119.8140.712/33100
ВСП “Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України”973399119.7138.5149/41798
Озерянська ЗОШ I-III ст.983431119.6140.68/24100
Голгочанська ЗОШ І-ІІІ ст. Підгаєцької міськради Тернопільської обл.993464119.5140.412/3697
Трибухівська ЗОШ І-ІІІ ст.1003538119.3140.117/5198
Чортківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Олександра Барвінського1013574119.2138.6100/29799
Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №21023594119.214015/45100
Спеціалізована ЗОШ I-III ст. з поглибленим вивченням іноземних мов смт Залізці Залозецької селищної ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл.1033617119.2139.919/5498
ЗОШ I-III ст. с. Олієва Зборівського р-ну Тернопільської обл.1043640119.11408/21100
Стінківський ліцей Золотопотіцької селищної ради1053686119139.813/39100
Комунальний заклад “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Баворів” Великогаївської сільської ради Тернопільської обл.1063710118.9139.616/48100
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Пулюя смт. Гримайлів Гримайлівської селищної ради Тернопільської обл.1073716118.9139.523/6997
Комунальний заклад Мишковицький ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської обл.1083773118.8139.325/75100
Чортківська спеціалізована школа-інтернат №3 спортивного профілю І-ІІІ ст. ім. Романа Ільяшенка Чортківської міськради Тернопільської обл.1093774118.8139.419/5798
Ліцей №2 м. Копичинці Копичинецької міськради Чортківського р-ну Тернопільської обл.1103791118.7139.228/8199
Великозагайцівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Великодедеркальської сільської ради Тернопільської обл.1113824118.6139.47/21100
Старовишнівецький ліцей Вишнівецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопільської обл.1123827118.6139.315/45100
Вербовецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Лановецької міськради Кременецького р-ну Тернопільської обл.1133953118.21398/24100
Ілавченська ЗОШ І-ІІІ ст.1144020118138.87/18100
Слов’ятинський ліцей Саранчуківської сільської ради1154050118138.76/18100
Гніздичненський ліцей Збаразької міськради Тернопільської обл.1164061117.9138.68/24100
НВК “Оріховецький ЗНЗ I-III ст. – ДНЗ” Підволочиської селищної ради Тернопільської обл.1174253117.3137.97/21100
Нирківська ЗОШ I-III ст.1184276117.3137.810/30100
Кудринецька ЗОШ І-ІІІ ст.1194286117.2137.89/27100
Соколівський ліцей Золотопотіцької селищної ради1204331117.1137.69/27100
Задарівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Монастириської міськради1214387116.9137.47/21100
КЗ НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Байковецької сільської ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл.1224392116.9137.317/51100
Доброводівський ліцей імені Олександра Смакули Збаразької міськради Тернопільської обл.1234398116.9137.217/5198
Кобиловолоцька ЗОШ І-ІІІ ст. Теребовлянської міськради1244411116.9137.310/2796
Рогачинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нараївської сільської ради1254452116.7137.28/24100
Козівський ліцей №1 Козівської селищної ради1264465116.7136.833/9397
Вишнівецький ліцей Вишнівецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопільської обл.1274482116.6136.917/5198
Білівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Чортківської міськради Тернопільської обл.1284510116.51377/21100
Бутинський ліцей Вишнівецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопільської обл.1294588116.3136.76/18100
Козівський ліцей №2 Козівської селищної ради1304592116.3136.710/27100
Качанівська ЗОШ I-III ст. Підволочиської селищної ради Тернопільської обл.1314593116.3136.79/2796
Озернянський ліцей Тернопільського р-ну Тернопільської обл.1324678116.1136.223/6999
ВСП “Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя”1334708116134.998/28898
Загальноосвітня школа I-III ст. с. Загір’я Тернопільського р-ну Тернопільської обл.1344766115.9136.116/42100
Державний навчальний заклад “Почаївське вище професійне училище”1354800115.813610/27100
заклад ЗСО І-ІІІ ст. с. Коцюбинці Васильковецької сільської ради Тернопільської обл.1364829115.71368/2496
Чортківський медичний фаховий коледж1374861115.6134126/35499
Мечищівський ліцей Саранчуківської сільської ради1384895115.5135.710/30100
ВСП «Бучацький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»1394960115.3134.383/24397
Пилявська ЗОШ I-III ст.1405027115.1135.39/21100
ОЗ Горинська ЗОШ І-ІІІ ст. Кременецької міськради Тернопільської обл. та його філія1415031115.1135.213/3997
Великочорнокінецька ЗОШ І-ІІІ ст.1425082114.9135.19/27100
Городищенський ліцей Козівської селищної ради1435171114.6134.88/24100
Комунальний заклад Острівський ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської обл.1445213114.5134.421/6098
ОНЗ “Ласковецька ЗОШ I-III ст. Теребовлянської міськради Тернопільської обл.”1455251114.4134.56/18100
Дарахівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Микулинецької селищної ради1465267114.4134.317/45100
Кременецький медичний фаховий коледж імені Арсена Річинського1475371114133.639/11496
Конюхівський ліцей Козівської селищної ради1485385114133.912/36100
Висоцький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Монастириської міськради1495396114133.816/4596
Лопушненська ЗОШ І-ІІІ ст. Лопушненської сільської ради Тернопільської обл.1505410113.9133.624/7297
Іване-Пустенська ЗОШ I-III ст.1515442113.8133.714/3697
Великовікнинський ліцей Вишнівецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопільської обл.1525554113.4133.116/4898
Колодненський ліцей Збаразької міськради Тернопільської обл.1535595113.3133.112/3097
Бариська ЗОШ I-III ст.1545603113.3132.824/7296
Новосільська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської обл.1555616113.2132.822/6398
Державний навчальний заклад “Підгаєцький професійний аграрний ліцей”1565630113.213328/24100
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Лисівці Заліщицький район Тернопільська обл.1575669113132.815/4596
Суразький заклад ЗСО І-ІІІ ст.1585676113132.810/3097
Циганська ЗОШ I-III ст. імені Івана Франка1595724112.9132.610/3093
Ліцей с. Яблунів Копичинецької міськради Чортківського р-ну Тернопільської обл.1605729112.9132.515/42100
ВСП “Зборівський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя”1615731112.9131.591/23497
Лідихівська ЗОШ I-III ст. Почаївської міськради Тернопільської обл.1625748112.8132.512/3397
Фаховий коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка1635824112.5130.8101/28599
НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.- ДНЗ с. Великі Гаї” Великогаївської сільської ради Тернопільської обл.1645860112.4131.827/8196
Рекшинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нараївської сільської ради1655872112.3131.916/4298
Озерянська ЗОШ І-ІІІ ст.1665879112.31326/18100
ОНЗ “Заводська ЗОШ І-ІІІ ст.”1675908112.2131.99/2793
Кременецький лісотехнічний фаховий коледж1685913112.2131.622/6697
Гає-Розтоцький НВК “Загальноосвітня школа I-III ст. – ДНЗ” ім. Казимира Патриляка Тернопільського р-ну Тернопільської обл.1695925112.1131.624/6999
Великодедеркальський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Великодедеркальської сільської ради Тернопільської обл.1705941112.1131.713/3397
Скориківська ЗОШ І-ІІІ ст. Скориківської сільської ради Тернопільської обл.1715966112131.613/39100
Нараївський заклад ЗСО I-IIІ ст. Нараївської сільської ради1725996111.9131.59/2796
Купчинецька ЗОШ I-III ст. Купчинецької сільської ради Тернопільської обл.1736009111.8131.320/5796
Острівецька ЗОШ І-ІІІ ст., що знаходиться в комунальній власності Теребовлянської міськради1746039111.7131.37/21100
Буглівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Лановецької міськради Кременецького р-ну Тернопільської обл.1756054111.6131.210/2496
Косівський заклад ЗСО І-ІІІ ст.1766132111.3130.89/2796
Лановецька філія Державного навчального закладу “Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою”1776210111130.318/48100
Комунальний заклад “Почапинський заклад ЗСО” Підгороднянської сільської ради Тернопільського р-ну Тернопілської обл.1786308110.6129.913/3995
Ридомильська ЗОШ І-ІІІ ст. Почаївської міськради Тернопільської обл.1796312110.6129.911/30100
Кривченська ЗОШ I-III ст.1806348110.4129.88/24100
ВСП «Чортківський фаховий коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету»1816383110.3128.951/14796
Ковалівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Монастириської міськради1826451109.9129.18/2496
Дружбівський заклад ЗСО I-III ст.1836503109.6128.718/5192
ВСП “Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України”1846518109.5127.695/23797
Комунальний заклад “Мшанецька ЗОШ І-ІІІ ст. Білецької сільської ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл.”1856519109.5128.79/27100
Борщівський агротехнічний фаховий коледж1866520109.5127.1122/33996
Дунаївська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя України Олександра Капіноса Кременецької міськради Тернопільської обл.1876535109.4128.515/4596
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. села Личківці Чортківського р-ну Тернопільської обл.1886568109.3128.49/2796
Курянівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нараївської сільської ради1896576109.2128.47/21100
Андрушівський заклад ЗСО І-IIІ ст.1906618109128.112/33100
Юськовецький заклад ЗСО I-III ст. Лановецької міськради Кременецького р-ну Тернопільської обл.1916656108.8127.98/2496
Ліцей с. Гадинківці Копичинецької міськради Чортківського р-ну Тернопільської обл.1926719108.4127.46/18100
Ягільницький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нагірянської сільської ради1936749108.2127.115/4295
Гермаківська ЗОШ I-III ст.1946757108.2127.112/3697
Стриївський ліцей Збаразької міськради Тернопільської обл.1956835107.7126.67/2195
Державний навчальний заклад “Кременецький професійний ліцей”1966871107.4126.134/6999
Державний навчальний заклад “Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою”1976905107.2125.173/20496
Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв1986913107.1125.727/7296
Коропецький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою1996962106.8124.577/22594
Староскалатська ЗОШ I-III ст. Скалатської міськради Підволочиського р-ну Тернопільської обл.2007014106.412515/4593
Залісецький ліцей імені Андрія Чабана Вишнівецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопільської обл.2017016106.4125.16/1894
Бережанський ліцей Тернопільської обласної ради2027074105.8124.38/2496
Кімнатецька ЗОШ I-III ст. Кременецької міськради Тернопільської обл.2037085105.6124.19/2793
Матвіївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Великодедеркальської сільської ради Тернопільської обл.2047093105.51247/2195
Синьківська ЗОШ І-ІІІ ст. Чортківського р-ну Тернопільська обл.2057094105.512412/3694
Базарський заклад ЗСО І-ІІІ ст.2067198104.2122.56/1894
Державний навчальний заклад “Підволочиський професійний ліцей”2077213104122.214/3992
Бодаківський ліцей Вишнівецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопільської обл.2087235103.6121.86/1894
Загальноосвітня школа I-III ст. с. Мильного Тернопільського р-ну Тернопільської обл.2097243103.5121.612/3397
Зарудянський ліцей Збаразької міськради Тернопільської обл.2107255103.2121.215/4593
Горошівська ЗОШ І-ІІІ ст.2117276102.8120.97/2190
Державний навчальний заклад “Чортківське вище професійне училище”2127289102.7120.523/5795
Жуківський ліцей ім. Б. Лепкого Бережанської міськради Тернопільської обл.2137299102.4120.215/4593
Державний навчальний заклад “Скалатський професійний ліцей”2147307102.112012/3692
Вигодська ЗОШ І-ІІІ ст.2157335101.5119.214/4288

Рейтинг складений Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами НМТ 2023 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.

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