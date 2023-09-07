Рейтинг шкіл Тернопільської області 2023 року

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернопільської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2023 року.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.

Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.

Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.

Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.

Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в рейтингу.

Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2021 року дивіться за посиланням.

Рейтинг шкіл Тернопільська обл.

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал

НМТ Учнів / тестів Склав (%) Борщівська ЗОШ I-III ст. №2 1 29 146.6 172.2 11/33 100 Бережанський ліцей №3 Бережанської міськради Тернопільської обл. 2 68 141.8 166.7 10/30 100 Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича 3 94 140.2 164.6 18/51 100 Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Тернопільська обл. 4 97 140.2 163.8 55/165 100 Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича 5 103 139.9 164.1 29/87 100 Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 м. Зборова Зборівського р-ну Тернопільської обл. 6 128 139.1 163.5 8/24 100 Бережанський ліцей ім. Б. Лепкого Бережанської міськради Тернопільської обл. 7 160 138.1 162.1 19/57 100 Борщівська ЗОШ I-III ст. №1 8 163 138 161.9 26/78 100 Бучацька гімназія ім. В.М. Гнатюка 9 171 137.8 161.5 34/99 99 Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 м. Заліщики Тернопільської обл. 10 246 136.1 159.9 12/30 100 Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 м. Зборова Зборівського р-ну Тернопільської обл. 11 283 135.4 159.1 13/39 100 Волинський ліцей імені Нестора Літописця Кременецької міськради Тернопільської обл. 12 351 134.3 157.5 31/93 100 Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 13 416 133.5 156.7 20/60 100 Загальноосвітня школа I-III ст. смт. Товсте Заліщицького р-ну Тернопільської обл. 14 460 133.1 156.5 8/24 100 Бучацький ліцей Бучацької міськради 15 467 133 156 27/81 100 Бережанський ліцей №2 Бережанської міськради Тернопільської обл. 16 481 132.9 156.1 13/39 100 Борщівський НВК “Загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. №3 – гімназія імені Романа Андріяшика” 17 490 132.7 155.6 29/84 100 Бережанський ліцей №1 Бережанської міськради Тернопільської обл. 18 541 132.3 155.1 25/75 100 “Теребовлянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2”, що знаходиться в комунальній власності Теребовлянської міськради 19 683 130.9 153.6 24/72 99 Збаразький ліцей № 1 Збаразької міськради Тернопільської обл. 20 688 130.9 153.3 37/111 100 Тернопільський обласний ліцей “Знамення” 21 721 130.6 153.5 12/36 100 Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 22 738 130.5 153.2 19/57 100 Кременецький академічний ліцей імені У. Самчука Кременецької міськради Тернопільської обл. 23 834 129.8 151.4 75/225 100 ОЗ “Підгаєцька ЗОШ І-ІІІ ст. Підгаєцької міськради Тернопільської обл.” 24 925 129.3 151.9 10/30 100 Лановецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 імені Юрія Коваля Лановецької міськради Кременецького р-ну Тернопільської обл. 25 944 129.2 151 55/162 100 Збаразький ліцей № 2 імені Івана Франка Збаразької міськради Тернопільської обл. 26 975 128.9 151 39/114 99 Козлівський ліцей Козлівської селищної ради 27 1062 128.4 150.8 17/51 100 Лановецький заклад ЗСО I-III ст. №2 Лановецької міськради Кременецького р-ну Тернопільської обл. 28 1124 128.1 150.2 23/69 100 Підгаєцька гімназія імені Маркіяна Паславського Підгаєцької міськради Тернопільської обл. 29 1129 128 150.2 23/69 99 Спеціалізована школа I-III ст. ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики 30 1142 128 150.2 18/51 100 Підволочиська ЗОШ I-III ст. Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. 31 1156 127.9 150.1 18/54 98 Коропецький ліцей ім. М. Каганця Коропецької селищної ради 32 1161 127.9 150.3 10/30 100 Ліцей №2 м. Хоростків Хоростківської міськради Тернопільської обл. 33 1200 127.6 150 11/33 100 Ангелівська ЗОШ І-ІІІ ст. Байковецької сільської ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл. 34 1226 127.5 149.8 13/39 97 Кам’янківська ЗОШ I-III ст. Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. 35 1245 127.4 149.7 7/18 94 Іванківська ЗОШ І-ІІІ ст. Скала-Подільської селищної ради Борщівського р-ну Тернопільської обл. 36 1267 127.2 149.6 7/21 100 Шумський опорний заклад ЗСО Шумської міськради 37 1334 126.9 148.7 34/102 99 Переволоцька ЗОШ I-III ст. 38 1368 126.7 148.9 12/36 100 Потуторський ліцей Бережанської міськради Тернопільської обл. 39 1408 126.5 148.7 11/33 100 Комунальний заклад Буцнівський ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської обл. 40 1419 126.5 148.6 11/33 100 Заклад ЗСО смт Гусятин Чортківського р-ну Тернопільської обл. 41 1443 126.4 148.5 11/33 100 Ліцей №1 м. Копичинці Копичинецької міськради Чортківського р-ну Тернопільської обл. 42 1595 125.8 147.7 15/42 100 Стрілковецький НВК “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ” 43 1609 125.7 147.7 10/30 100 Монастириський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Монастириської міськради 44 1624 125.7 146.8 57/165 99 Бучацький ліцей імені Святого Йосафата 45 1625 125.7 147.3 32/93 100 ОЗ Теребовлянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Теребовлянської міськради Тернопільської обл. 46 1674 125.4 146.8 42/126 99 Скала-Подільський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Скала-Подільської селищної ради Борщівського р-ну Тернопільської обл. 47 1813 124.8 146.5 19/57 96 Підволочиська гімназія імені Івана Франка Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. 48 1853 124.6 146.2 23/69 100 Куропатницький ліцей Бережанської міськради Тернопільської обл. 49 1855 124.6 146.3 14/42 100 Загальноосвітня школа I-IIІ ст. села Городниця Чортківського р-ну Тернопільської обл. 50 1867 124.5 146.3 11/33 100 Осівецька ЗОШ I-III ст. 51 1874 124.5 146.3 13/39 100 “Теребовлянська спеціалізована школа-ліцей”, що знаходиться в комунальній власності Теребовлянської міськради 52 1887 124.5 146.1 20/60 98 Комунальний заклад Настасівський ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської обл. 53 1923 124.4 146.2 11/33 100 Скалатська ЗОШ I-III ст. Скалатської міськради Підволочиського р-ну Тернопільської обл. 54 1942 124.4 145.7 32/96 99 Козівський ліцей ім.В.Герети Козівської селищної ради 55 1965 124.3 145.4 43/129 99 Микулинецький опорний заклад ЗСО I-III ст. Микулинецької селищної ради 56 2051 123.9 145.4 25/72 100 Шумський ліцей Шумської міськради 57 2105 123.8 144.4 66/198 98 Комунальний заклад “Великобірківський ліцей імені Степана Балея” 58 2125 123.7 144.8 38/114 98 Теребовлянський академічний ліцей імені Ярослави Стецько 59 2151 123.6 144.8 37/108 98 Черниховецький ліцей Збаразької міськради Тернопільської обл. 60 2158 123.6 145.2 12/33 100 Остап’ївська ЗОШ I-III ст. Скалатської міськради Підволочиського р-ну Тернопільської обл. 61 2348 122.9 144.4 9/27 100 Бучацька ЗОШ I-III ст. №3 62 2364 122.8 144.3 11/33 100 Литвинівська ЗОШ І-ІІІ ст. Підгаєцької міськради Тернопільської обл. 63 2377 122.8 144.3 11/33 100 Залужанський ліцей Збаразької міськради Тернопільської обл. 64 2411 122.7 144.1 12/33 97 Мельнице-Подільська ЗОШ І-ІІІ ст. 65 2436 122.6 143.6 36/105 100 Пробіжнянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Колиндянської сільської ради Тернопільської обл. 66 2474 122.5 144 8/24 100 Бучацька ЗОШ I-III ст. №1 67 2511 122.4 143.7 13/39 100 В.Ходачківська ЗОШ І-ІІІ ст. 68 2530 122.3 143.8 9/24 100 НВК “Кременецька ЗОШ I-III ст. № 5 – ДНЗ” Кременецької міськради Тернопільської обл. 69 2581 122.2 143.4 18/51 100 Заклад ЗСО І-ІІІ ст. с. Нижбірок Васильковецької сільської ради Тернопільської обл. 70 2598 122.1 143.5 8/24 100 ОЗО Білокриницька ЗОШ I-IІI ст. Кременецької міськради Тернопільської обл. 71 2613 122 143.3 14/42 100 Ліцей с.Клювинці Хоростківської міськради Тернопільської обл. 72 2634 122 143.3 10/30 100 Білобожницька ЗОШ І-ІІІ ст. 73 2655 121.9 143.3 6/18 100 Золотниківська ЗОШ І-ІІІ ст. Золотниківської сільської ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл. 74 2710 121.8 143 14/42 100 Комунальний заклад Великоберезовицький ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської обл. 75 2726 121.7 142.8 22/66 100 Комунальний заклад “Малоходачківський заклад ЗСО I-IІI ст.” Великобірківської селищної ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл. 76 2758 121.6 142.9 10/30 100 Заклад ЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО с.Товстолуг Великогаївської сільської ради Тернопільської обл. 77 2815 121.4 142.6 9/27 100 Ліцей №1 м. Хоростків Хоростківської міськради Тернопільської обл. 78 2866 121.2 142.2 25/72 97 Загальноосвітня школа I-III ст. с. Торське Чортківського р-ну Тернопільська обл. 79 2890 121.1 142.4 10/27 100 Старопочаївська ЗОШ І-ІІІ ст. Почаївської міськради Тернопільської обл. 80 2893 121.1 142.3 10/30 100 Зубрецька ЗОШ I-III ст. імені Героїв Небесної Сотні Ігоря Костенка та Василя Мойсея 81 2894 121.1 142.4 7/21 100 Чортківська ЗОШ I-III ст. №5 Чортківської міськради Тернопільської обл. 82 2966 120.9 141.7 35/102 97 Жизномирська ЗОШ I-III ст. 83 2968 120.9 142.1 11/30 100 Збаразький ліцей № 3 імені Михальського Тараса Романовича Збаразької міськради Тернопільської обл. 84 3003 120.8 141.9 12/36 97 Токівська ЗОШ I-III ст. Скориківської сільської ради Тернопільської обл. 85 3038 120.7 141.9 9/27 100 Струсівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Степана Будного Микулинецької селищної ради 86 3049 120.7 141.8 9/27 100 Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Галини Гордасевич Кременецької міськради Тернопільської обл. 87 3108 120.5 141.4 22/66 98 Завалівська ЗОШ І-ІІІ ст. Підгаєцької міськради Тернопільської обл. 88 3139 120.4 141.6 8/21 100 Кременецька ЗОШ I-III ст. № 4 Кременецької міськради Тернопільської обл. 89 3158 120.4 141.4 15/39 97 Глибочецька ЗОШ І-ІІІ ст. 90 3260 120.1 141 13/39 100 Комунальний заклад “Великоглибочецька ЗОШ I-IІI ст. імені Ярослава Стецька Білецької сільської ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл.” 91 3264 120.1 141 15/45 100 ОЗ Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. 92 3273 120 140.6 37/111 98 Борсуківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Борсуківської сільської ради Тернопільської обл. 93 3284 120 141.1 7/18 100 Золотопотіцький ліцей Золотопотіцької селищної ради 94 3323 119.9 140.9 12/33 97 Снігурівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Борсуківської сільської ради Тернопільської обл. 95 3363 119.8 140.8 7/21 100 Староолексинецька ЗОШ І-ІІІ ст. Лопушненської сільської ради 96 3374 119.8 140.7 12/33 100 ВСП “Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України” 97 3399 119.7 138.5 149/417 98 Озерянська ЗОШ I-III ст. 98 3431 119.6 140.6 8/24 100 Голгочанська ЗОШ І-ІІІ ст. Підгаєцької міськради Тернопільської обл. 99 3464 119.5 140.4 12/36 97 Трибухівська ЗОШ І-ІІІ ст. 100 3538 119.3 140.1 17/51 98 Чортківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Олександра Барвінського 101 3574 119.2 138.6 100/297 99 Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 102 3594 119.2 140 15/45 100 Спеціалізована ЗОШ I-III ст. з поглибленим вивченням іноземних мов смт Залізці Залозецької селищної ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл. 103 3617 119.2 139.9 19/54 98 ЗОШ I-III ст. с. Олієва Зборівського р-ну Тернопільської обл. 104 3640 119.1 140 8/21 100 Стінківський ліцей Золотопотіцької селищної ради 105 3686 119 139.8 13/39 100 Комунальний заклад “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Баворів” Великогаївської сільської ради Тернопільської обл. 106 3710 118.9 139.6 16/48 100 Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Пулюя смт. Гримайлів Гримайлівської селищної ради Тернопільської обл. 107 3716 118.9 139.5 23/69 97 Комунальний заклад Мишковицький ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської обл. 108 3773 118.8 139.3 25/75 100 Чортківська спеціалізована школа-інтернат №3 спортивного профілю І-ІІІ ст. ім. Романа Ільяшенка Чортківської міськради Тернопільської обл. 109 3774 118.8 139.4 19/57 98 Ліцей №2 м. Копичинці Копичинецької міськради Чортківського р-ну Тернопільської обл. 110 3791 118.7 139.2 28/81 99 Великозагайцівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Великодедеркальської сільської ради Тернопільської обл. 111 3824 118.6 139.4 7/21 100 Старовишнівецький ліцей Вишнівецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопільської обл. 112 3827 118.6 139.3 15/45 100 Вербовецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Лановецької міськради Кременецького р-ну Тернопільської обл. 113 3953 118.2 139 8/24 100 Ілавченська ЗОШ І-ІІІ ст. 114 4020 118 138.8 7/18 100 Слов’ятинський ліцей Саранчуківської сільської ради 115 4050 118 138.7 6/18 100 Гніздичненський ліцей Збаразької міськради Тернопільської обл. 116 4061 117.9 138.6 8/24 100 НВК “Оріховецький ЗНЗ I-III ст. – ДНЗ” Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. 117 4253 117.3 137.9 7/21 100 Нирківська ЗОШ I-III ст. 118 4276 117.3 137.8 10/30 100 Кудринецька ЗОШ І-ІІІ ст. 119 4286 117.2 137.8 9/27 100 Соколівський ліцей Золотопотіцької селищної ради 120 4331 117.1 137.6 9/27 100 Задарівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Монастириської міськради 121 4387 116.9 137.4 7/21 100 КЗ НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Байковецької сільської ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл. 122 4392 116.9 137.3 17/51 100 Доброводівський ліцей імені Олександра Смакули Збаразької міськради Тернопільської обл. 123 4398 116.9 137.2 17/51 98 Кобиловолоцька ЗОШ І-ІІІ ст. Теребовлянської міськради 124 4411 116.9 137.3 10/27 96 Рогачинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нараївської сільської ради 125 4452 116.7 137.2 8/24 100 Козівський ліцей №1 Козівської селищної ради 126 4465 116.7 136.8 33/93 97 Вишнівецький ліцей Вишнівецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопільської обл. 127 4482 116.6 136.9 17/51 98 Білівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Чортківської міськради Тернопільської обл. 128 4510 116.5 137 7/21 100 Бутинський ліцей Вишнівецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопільської обл. 129 4588 116.3 136.7 6/18 100 Козівський ліцей №2 Козівської селищної ради 130 4592 116.3 136.7 10/27 100 Качанівська ЗОШ I-III ст. Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. 131 4593 116.3 136.7 9/27 96 Озернянський ліцей Тернопільського р-ну Тернопільської обл. 132 4678 116.1 136.2 23/69 99 ВСП “Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя” 133 4708 116 134.9 98/288 98 Загальноосвітня школа I-III ст. с. Загір’я Тернопільського р-ну Тернопільської обл. 134 4766 115.9 136.1 16/42 100 Державний навчальний заклад “Почаївське вище професійне училище” 135 4800 115.8 136 10/27 100 заклад ЗСО І-ІІІ ст. с. Коцюбинці Васильковецької сільської ради Тернопільської обл. 136 4829 115.7 136 8/24 96 Чортківський медичний фаховий коледж 137 4861 115.6 134 126/354 99 Мечищівський ліцей Саранчуківської сільської ради 138 4895 115.5 135.7 10/30 100 ВСП «Бучацький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» 139 4960 115.3 134.3 83/243 97 Пилявська ЗОШ I-III ст. 140 5027 115.1 135.3 9/21 100 ОЗ Горинська ЗОШ І-ІІІ ст. Кременецької міськради Тернопільської обл. та його філія 141 5031 115.1 135.2 13/39 97 Великочорнокінецька ЗОШ І-ІІІ ст. 142 5082 114.9 135.1 9/27 100 Городищенський ліцей Козівської селищної ради 143 5171 114.6 134.8 8/24 100 Комунальний заклад Острівський ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської обл. 144 5213 114.5 134.4 21/60 98 ОНЗ “Ласковецька ЗОШ I-III ст. Теребовлянської міськради Тернопільської обл.” 145 5251 114.4 134.5 6/18 100 Дарахівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Микулинецької селищної ради 146 5267 114.4 134.3 17/45 100 Кременецький медичний фаховий коледж імені Арсена Річинського 147 5371 114 133.6 39/114 96 Конюхівський ліцей Козівської селищної ради 148 5385 114 133.9 12/36 100 Висоцький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Монастириської міськради 149 5396 114 133.8 16/45 96 Лопушненська ЗОШ І-ІІІ ст. Лопушненської сільської ради Тернопільської обл. 150 5410 113.9 133.6 24/72 97 Іване-Пустенська ЗОШ I-III ст. 151 5442 113.8 133.7 14/36 97 Великовікнинський ліцей Вишнівецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопільської обл. 152 5554 113.4 133.1 16/48 98 Колодненський ліцей Збаразької міськради Тернопільської обл. 153 5595 113.3 133.1 12/30 97 Бариська ЗОШ I-III ст. 154 5603 113.3 132.8 24/72 96 Новосільська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської обл. 155 5616 113.2 132.8 22/63 98 Державний навчальний заклад “Підгаєцький професійний аграрний ліцей” 156 5630 113.2 133 28/24 100 Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Лисівці Заліщицький район Тернопільська обл. 157 5669 113 132.8 15/45 96 Суразький заклад ЗСО І-ІІІ ст. 158 5676 113 132.8 10/30 97 Циганська ЗОШ I-III ст. імені Івана Франка 159 5724 112.9 132.6 10/30 93 Ліцей с. Яблунів Копичинецької міськради Чортківського р-ну Тернопільської обл. 160 5729 112.9 132.5 15/42 100 ВСП “Зборівський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя” 161 5731 112.9 131.5 91/234 97 Лідихівська ЗОШ I-III ст. Почаївської міськради Тернопільської обл. 162 5748 112.8 132.5 12/33 97 Фаховий коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 163 5824 112.5 130.8 101/285 99 НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.- ДНЗ с. Великі Гаї” Великогаївської сільської ради Тернопільської обл. 164 5860 112.4 131.8 27/81 96 Рекшинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нараївської сільської ради 165 5872 112.3 131.9 16/42 98 Озерянська ЗОШ І-ІІІ ст. 166 5879 112.3 132 6/18 100 ОНЗ “Заводська ЗОШ І-ІІІ ст.” 167 5908 112.2 131.9 9/27 93 Кременецький лісотехнічний фаховий коледж 168 5913 112.2 131.6 22/66 97 Гає-Розтоцький НВК “Загальноосвітня школа I-III ст. – ДНЗ” ім. Казимира Патриляка Тернопільського р-ну Тернопільської обл. 169 5925 112.1 131.6 24/69 99 Великодедеркальський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Великодедеркальської сільської ради Тернопільської обл. 170 5941 112.1 131.7 13/33 97 Скориківська ЗОШ І-ІІІ ст. Скориківської сільської ради Тернопільської обл. 171 5966 112 131.6 13/39 100 Нараївський заклад ЗСО I-IIІ ст. Нараївської сільської ради 172 5996 111.9 131.5 9/27 96 Купчинецька ЗОШ I-III ст. Купчинецької сільської ради Тернопільської обл. 173 6009 111.8 131.3 20/57 96 Острівецька ЗОШ І-ІІІ ст., що знаходиться в комунальній власності Теребовлянської міськради 174 6039 111.7 131.3 7/21 100 Буглівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Лановецької міськради Кременецького р-ну Тернопільської обл. 175 6054 111.6 131.2 10/24 96 Косівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. 176 6132 111.3 130.8 9/27 96 Лановецька філія Державного навчального закладу “Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою” 177 6210 111 130.3 18/48 100 Комунальний заклад “Почапинський заклад ЗСО” Підгороднянської сільської ради Тернопільського р-ну Тернопілської обл. 178 6308 110.6 129.9 13/39 95 Ридомильська ЗОШ І-ІІІ ст. Почаївської міськради Тернопільської обл. 179 6312 110.6 129.9 11/30 100 Кривченська ЗОШ I-III ст. 180 6348 110.4 129.8 8/24 100 ВСП «Чортківський фаховий коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету» 181 6383 110.3 128.9 51/147 96 Ковалівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Монастириської міськради 182 6451 109.9 129.1 8/24 96 Дружбівський заклад ЗСО I-III ст. 183 6503 109.6 128.7 18/51 92 ВСП “Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України” 184 6518 109.5 127.6 95/237 97 Комунальний заклад “Мшанецька ЗОШ І-ІІІ ст. Білецької сільської ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл.” 185 6519 109.5 128.7 9/27 100 Борщівський агротехнічний фаховий коледж 186 6520 109.5 127.1 122/339 96 Дунаївська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя України Олександра Капіноса Кременецької міськради Тернопільської обл. 187 6535 109.4 128.5 15/45 96 Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. села Личківці Чортківського р-ну Тернопільської обл. 188 6568 109.3 128.4 9/27 96 Курянівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нараївської сільської ради 189 6576 109.2 128.4 7/21 100 Андрушівський заклад ЗСО І-IIІ ст. 190 6618 109 128.1 12/33 100 Юськовецький заклад ЗСО I-III ст. Лановецької міськради Кременецького р-ну Тернопільської обл. 191 6656 108.8 127.9 8/24 96 Ліцей с. Гадинківці Копичинецької міськради Чортківського р-ну Тернопільської обл. 192 6719 108.4 127.4 6/18 100 Ягільницький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нагірянської сільської ради 193 6749 108.2 127.1 15/42 95 Гермаківська ЗОШ I-III ст. 194 6757 108.2 127.1 12/36 97 Стриївський ліцей Збаразької міськради Тернопільської обл. 195 6835 107.7 126.6 7/21 95 Державний навчальний заклад “Кременецький професійний ліцей” 196 6871 107.4 126.1 34/69 99 Державний навчальний заклад “Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою” 197 6905 107.2 125.1 73/204 96 Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв 198 6913 107.1 125.7 27/72 96 Коропецький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою 199 6962 106.8 124.5 77/225 94 Староскалатська ЗОШ I-III ст. Скалатської міськради Підволочиського р-ну Тернопільської обл. 200 7014 106.4 125 15/45 93 Залісецький ліцей імені Андрія Чабана Вишнівецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопільської обл. 201 7016 106.4 125.1 6/18 94 Бережанський ліцей Тернопільської обласної ради 202 7074 105.8 124.3 8/24 96 Кімнатецька ЗОШ I-III ст. Кременецької міськради Тернопільської обл. 203 7085 105.6 124.1 9/27 93 Матвіївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Великодедеркальської сільської ради Тернопільської обл. 204 7093 105.5 124 7/21 95 Синьківська ЗОШ І-ІІІ ст. Чортківського р-ну Тернопільська обл. 205 7094 105.5 124 12/36 94 Базарський заклад ЗСО І-ІІІ ст. 206 7198 104.2 122.5 6/18 94 Державний навчальний заклад “Підволочиський професійний ліцей” 207 7213 104 122.2 14/39 92 Бодаківський ліцей Вишнівецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопільської обл. 208 7235 103.6 121.8 6/18 94 Загальноосвітня школа I-III ст. с. Мильного Тернопільського р-ну Тернопільської обл. 209 7243 103.5 121.6 12/33 97 Зарудянський ліцей Збаразької міськради Тернопільської обл. 210 7255 103.2 121.2 15/45 93 Горошівська ЗОШ І-ІІІ ст. 211 7276 102.8 120.9 7/21 90 Державний навчальний заклад “Чортківське вище професійне училище” 212 7289 102.7 120.5 23/57 95 Жуківський ліцей ім. Б. Лепкого Бережанської міськради Тернопільської обл. 213 7299 102.4 120.2 15/45 93 Державний навчальний заклад “Скалатський професійний ліцей” 214 7307 102.1 120 12/36 92 Вигодська ЗОШ І-ІІІ ст. 215 7335 101.5 119.2 14/42 88

Рейтинг складений Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами НМТ 2023 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.