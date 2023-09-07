Рейтинг шкіл Тернопільської області 2023 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернопільської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2023 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Варто також підкреслити, що значний вплив на цьогорічний рейтинг має пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.
Окрім того, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в рейтингу.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг 2021 року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Тернопільська обл.
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал
НМТ
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Борщівська ЗОШ I-III ст. №2
|1
|29
|146.6
|172.2
|11/33
|100
|Бережанський ліцей №3 Бережанської міськради Тернопільської обл.
|2
|68
|141.8
|166.7
|10/30
|100
|Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича
|3
|94
|140.2
|164.6
|18/51
|100
|Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Тернопільська обл.
|4
|97
|140.2
|163.8
|55/165
|100
|Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича
|5
|103
|139.9
|164.1
|29/87
|100
|Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 м. Зборова Зборівського р-ну Тернопільської обл.
|6
|128
|139.1
|163.5
|8/24
|100
|Бережанський ліцей ім. Б. Лепкого Бережанської міськради Тернопільської обл.
|7
|160
|138.1
|162.1
|19/57
|100
|Борщівська ЗОШ I-III ст. №1
|8
|163
|138
|161.9
|26/78
|100
|Бучацька гімназія ім. В.М. Гнатюка
|9
|171
|137.8
|161.5
|34/99
|99
|Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 м. Заліщики Тернопільської обл.
|10
|246
|136.1
|159.9
|12/30
|100
|Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 м. Зборова Зборівського р-ну Тернопільської обл.
|11
|283
|135.4
|159.1
|13/39
|100
|Волинський ліцей імені Нестора Літописця Кременецької міськради Тернопільської обл.
|12
|351
|134.3
|157.5
|31/93
|100
|Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №7
|13
|416
|133.5
|156.7
|20/60
|100
|Загальноосвітня школа I-III ст. смт. Товсте Заліщицького р-ну Тернопільської обл.
|14
|460
|133.1
|156.5
|8/24
|100
|Бучацький ліцей Бучацької міськради
|15
|467
|133
|156
|27/81
|100
|Бережанський ліцей №2 Бережанської міськради Тернопільської обл.
|16
|481
|132.9
|156.1
|13/39
|100
|Борщівський НВК “Загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. №3 – гімназія імені Романа Андріяшика”
|17
|490
|132.7
|155.6
|29/84
|100
|Бережанський ліцей №1 Бережанської міськради Тернопільської обл.
|18
|541
|132.3
|155.1
|25/75
|100
|“Теребовлянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2”, що знаходиться в комунальній власності Теребовлянської міськради
|19
|683
|130.9
|153.6
|24/72
|99
|Збаразький ліцей № 1 Збаразької міськради Тернопільської обл.
|20
|688
|130.9
|153.3
|37/111
|100
|Тернопільський обласний ліцей “Знамення”
|21
|721
|130.6
|153.5
|12/36
|100
|Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №6
|22
|738
|130.5
|153.2
|19/57
|100
|Кременецький академічний ліцей імені У. Самчука Кременецької міськради Тернопільської обл.
|23
|834
|129.8
|151.4
|75/225
|100
|ОЗ “Підгаєцька ЗОШ І-ІІІ ст. Підгаєцької міськради Тернопільської обл.”
|24
|925
|129.3
|151.9
|10/30
|100
|Лановецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 імені Юрія Коваля Лановецької міськради Кременецького р-ну Тернопільської обл.
|25
|944
|129.2
|151
|55/162
|100
|Збаразький ліцей № 2 імені Івана Франка Збаразької міськради Тернопільської обл.
|26
|975
|128.9
|151
|39/114
|99
|Козлівський ліцей Козлівської селищної ради
|27
|1062
|128.4
|150.8
|17/51
|100
|Лановецький заклад ЗСО I-III ст. №2 Лановецької міськради Кременецького р-ну Тернопільської обл.
|28
|1124
|128.1
|150.2
|23/69
|100
|Підгаєцька гімназія імені Маркіяна Паславського Підгаєцької міськради Тернопільської обл.
|29
|1129
|128
|150.2
|23/69
|99
|Спеціалізована школа I-III ст. ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики
|30
|1142
|128
|150.2
|18/51
|100
|Підволочиська ЗОШ I-III ст. Підволочиської селищної ради Тернопільської обл.
|31
|1156
|127.9
|150.1
|18/54
|98
|Коропецький ліцей ім. М. Каганця Коропецької селищної ради
|32
|1161
|127.9
|150.3
|10/30
|100
|Ліцей №2 м. Хоростків Хоростківської міськради Тернопільської обл.
|33
|1200
|127.6
|150
|11/33
|100
|Ангелівська ЗОШ І-ІІІ ст. Байковецької сільської ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл.
|34
|1226
|127.5
|149.8
|13/39
|97
|Кам’янківська ЗОШ I-III ст. Підволочиської селищної ради Тернопільської обл.
|35
|1245
|127.4
|149.7
|7/18
|94
|Іванківська ЗОШ І-ІІІ ст. Скала-Подільської селищної ради Борщівського р-ну Тернопільської обл.
|36
|1267
|127.2
|149.6
|7/21
|100
|Шумський опорний заклад ЗСО Шумської міськради
|37
|1334
|126.9
|148.7
|34/102
|99
|Переволоцька ЗОШ I-III ст.
|38
|1368
|126.7
|148.9
|12/36
|100
|Потуторський ліцей Бережанської міськради Тернопільської обл.
|39
|1408
|126.5
|148.7
|11/33
|100
|Комунальний заклад Буцнівський ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської обл.
|40
|1419
|126.5
|148.6
|11/33
|100
|Заклад ЗСО смт Гусятин Чортківського р-ну Тернопільської обл.
|41
|1443
|126.4
|148.5
|11/33
|100
|Ліцей №1 м. Копичинці Копичинецької міськради Чортківського р-ну Тернопільської обл.
|42
|1595
|125.8
|147.7
|15/42
|100
|Стрілковецький НВК “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ”
|43
|1609
|125.7
|147.7
|10/30
|100
|Монастириський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Монастириської міськради
|44
|1624
|125.7
|146.8
|57/165
|99
|Бучацький ліцей імені Святого Йосафата
|45
|1625
|125.7
|147.3
|32/93
|100
|ОЗ Теребовлянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Теребовлянської міськради Тернопільської обл.
|46
|1674
|125.4
|146.8
|42/126
|99
|Скала-Подільський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Скала-Подільської селищної ради Борщівського р-ну Тернопільської обл.
|47
|1813
|124.8
|146.5
|19/57
|96
|Підволочиська гімназія імені Івана Франка Підволочиської селищної ради Тернопільської обл.
|48
|1853
|124.6
|146.2
|23/69
|100
|Куропатницький ліцей Бережанської міськради Тернопільської обл.
|49
|1855
|124.6
|146.3
|14/42
|100
|Загальноосвітня школа I-IIІ ст. села Городниця Чортківського р-ну Тернопільської обл.
|50
|1867
|124.5
|146.3
|11/33
|100
|Осівецька ЗОШ I-III ст.
|51
|1874
|124.5
|146.3
|13/39
|100
|“Теребовлянська спеціалізована школа-ліцей”, що знаходиться в комунальній власності Теребовлянської міськради
|52
|1887
|124.5
|146.1
|20/60
|98
|Комунальний заклад Настасівський ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської обл.
|53
|1923
|124.4
|146.2
|11/33
|100
|Скалатська ЗОШ I-III ст. Скалатської міськради Підволочиського р-ну Тернопільської обл.
|54
|1942
|124.4
|145.7
|32/96
|99
|Козівський ліцей ім.В.Герети Козівської селищної ради
|55
|1965
|124.3
|145.4
|43/129
|99
|Микулинецький опорний заклад ЗСО I-III ст. Микулинецької селищної ради
|56
|2051
|123.9
|145.4
|25/72
|100
|Шумський ліцей Шумської міськради
|57
|2105
|123.8
|144.4
|66/198
|98
|Комунальний заклад “Великобірківський ліцей імені Степана Балея”
|58
|2125
|123.7
|144.8
|38/114
|98
|Теребовлянський академічний ліцей імені Ярослави Стецько
|59
|2151
|123.6
|144.8
|37/108
|98
|Черниховецький ліцей Збаразької міськради Тернопільської обл.
|60
|2158
|123.6
|145.2
|12/33
|100
|Остап’ївська ЗОШ I-III ст. Скалатської міськради Підволочиського р-ну Тернопільської обл.
|61
|2348
|122.9
|144.4
|9/27
|100
|Бучацька ЗОШ I-III ст. №3
|62
|2364
|122.8
|144.3
|11/33
|100
|Литвинівська ЗОШ І-ІІІ ст. Підгаєцької міськради Тернопільської обл.
|63
|2377
|122.8
|144.3
|11/33
|100
|Залужанський ліцей Збаразької міськради Тернопільської обл.
|64
|2411
|122.7
|144.1
|12/33
|97
|Мельнице-Подільська ЗОШ І-ІІІ ст.
|65
|2436
|122.6
|143.6
|36/105
|100
|Пробіжнянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Колиндянської сільської ради Тернопільської обл.
|66
|2474
|122.5
|144
|8/24
|100
|Бучацька ЗОШ I-III ст. №1
|67
|2511
|122.4
|143.7
|13/39
|100
|В.Ходачківська ЗОШ І-ІІІ ст.
|68
|2530
|122.3
|143.8
|9/24
|100
|НВК “Кременецька ЗОШ I-III ст. № 5 – ДНЗ” Кременецької міськради Тернопільської обл.
|69
|2581
|122.2
|143.4
|18/51
|100
|Заклад ЗСО І-ІІІ ст. с. Нижбірок Васильковецької сільської ради Тернопільської обл.
|70
|2598
|122.1
|143.5
|8/24
|100
|ОЗО Білокриницька ЗОШ I-IІI ст. Кременецької міськради Тернопільської обл.
|71
|2613
|122
|143.3
|14/42
|100
|Ліцей с.Клювинці Хоростківської міськради Тернопільської обл.
|72
|2634
|122
|143.3
|10/30
|100
|Білобожницька ЗОШ І-ІІІ ст.
|73
|2655
|121.9
|143.3
|6/18
|100
|Золотниківська ЗОШ І-ІІІ ст. Золотниківської сільської ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл.
|74
|2710
|121.8
|143
|14/42
|100
|Комунальний заклад Великоберезовицький ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської обл.
|75
|2726
|121.7
|142.8
|22/66
|100
|Комунальний заклад “Малоходачківський заклад ЗСО I-IІI ст.” Великобірківської селищної ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл.
|76
|2758
|121.6
|142.9
|10/30
|100
|Заклад ЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО с.Товстолуг Великогаївської сільської ради Тернопільської обл.
|77
|2815
|121.4
|142.6
|9/27
|100
|Ліцей №1 м. Хоростків Хоростківської міськради Тернопільської обл.
|78
|2866
|121.2
|142.2
|25/72
|97
|Загальноосвітня школа I-III ст. с. Торське Чортківського р-ну Тернопільська обл.
|79
|2890
|121.1
|142.4
|10/27
|100
|Старопочаївська ЗОШ І-ІІІ ст. Почаївської міськради Тернопільської обл.
|80
|2893
|121.1
|142.3
|10/30
|100
|Зубрецька ЗОШ I-III ст. імені Героїв Небесної Сотні Ігоря Костенка та Василя Мойсея
|81
|2894
|121.1
|142.4
|7/21
|100
|Чортківська ЗОШ I-III ст. №5 Чортківської міськради Тернопільської обл.
|82
|2966
|120.9
|141.7
|35/102
|97
|Жизномирська ЗОШ I-III ст.
|83
|2968
|120.9
|142.1
|11/30
|100
|Збаразький ліцей № 3 імені Михальського Тараса Романовича Збаразької міськради Тернопільської обл.
|84
|3003
|120.8
|141.9
|12/36
|97
|Токівська ЗОШ I-III ст. Скориківської сільської ради Тернопільської обл.
|85
|3038
|120.7
|141.9
|9/27
|100
|Струсівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Степана Будного Микулинецької селищної ради
|86
|3049
|120.7
|141.8
|9/27
|100
|Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Галини Гордасевич Кременецької міськради Тернопільської обл.
|87
|3108
|120.5
|141.4
|22/66
|98
|Завалівська ЗОШ І-ІІІ ст. Підгаєцької міськради Тернопільської обл.
|88
|3139
|120.4
|141.6
|8/21
|100
|Кременецька ЗОШ I-III ст. № 4 Кременецької міськради Тернопільської обл.
|89
|3158
|120.4
|141.4
|15/39
|97
|Глибочецька ЗОШ І-ІІІ ст.
|90
|3260
|120.1
|141
|13/39
|100
|Комунальний заклад “Великоглибочецька ЗОШ I-IІI ст. імені Ярослава Стецька Білецької сільської ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл.”
|91
|3264
|120.1
|141
|15/45
|100
|ОЗ Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст.
|92
|3273
|120
|140.6
|37/111
|98
|Борсуківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Борсуківської сільської ради Тернопільської обл.
|93
|3284
|120
|141.1
|7/18
|100
|Золотопотіцький ліцей Золотопотіцької селищної ради
|94
|3323
|119.9
|140.9
|12/33
|97
|Снігурівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Борсуківської сільської ради Тернопільської обл.
|95
|3363
|119.8
|140.8
|7/21
|100
|Староолексинецька ЗОШ І-ІІІ ст. Лопушненської сільської ради
|96
|3374
|119.8
|140.7
|12/33
|100
|ВСП “Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України”
|97
|3399
|119.7
|138.5
|149/417
|98
|Озерянська ЗОШ I-III ст.
|98
|3431
|119.6
|140.6
|8/24
|100
|Голгочанська ЗОШ І-ІІІ ст. Підгаєцької міськради Тернопільської обл.
|99
|3464
|119.5
|140.4
|12/36
|97
|Трибухівська ЗОШ І-ІІІ ст.
|100
|3538
|119.3
|140.1
|17/51
|98
|Чортківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Олександра Барвінського
|101
|3574
|119.2
|138.6
|100/297
|99
|Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2
|102
|3594
|119.2
|140
|15/45
|100
|Спеціалізована ЗОШ I-III ст. з поглибленим вивченням іноземних мов смт Залізці Залозецької селищної ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл.
|103
|3617
|119.2
|139.9
|19/54
|98
|ЗОШ I-III ст. с. Олієва Зборівського р-ну Тернопільської обл.
|104
|3640
|119.1
|140
|8/21
|100
|Стінківський ліцей Золотопотіцької селищної ради
|105
|3686
|119
|139.8
|13/39
|100
|Комунальний заклад “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Баворів” Великогаївської сільської ради Тернопільської обл.
|106
|3710
|118.9
|139.6
|16/48
|100
|Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Пулюя смт. Гримайлів Гримайлівської селищної ради Тернопільської обл.
|107
|3716
|118.9
|139.5
|23/69
|97
|Комунальний заклад Мишковицький ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської обл.
|108
|3773
|118.8
|139.3
|25/75
|100
|Чортківська спеціалізована школа-інтернат №3 спортивного профілю І-ІІІ ст. ім. Романа Ільяшенка Чортківської міськради Тернопільської обл.
|109
|3774
|118.8
|139.4
|19/57
|98
|Ліцей №2 м. Копичинці Копичинецької міськради Чортківського р-ну Тернопільської обл.
|110
|3791
|118.7
|139.2
|28/81
|99
|Великозагайцівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Великодедеркальської сільської ради Тернопільської обл.
|111
|3824
|118.6
|139.4
|7/21
|100
|Старовишнівецький ліцей Вишнівецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопільської обл.
|112
|3827
|118.6
|139.3
|15/45
|100
|Вербовецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Лановецької міськради Кременецького р-ну Тернопільської обл.
|113
|3953
|118.2
|139
|8/24
|100
|Ілавченська ЗОШ І-ІІІ ст.
|114
|4020
|118
|138.8
|7/18
|100
|Слов’ятинський ліцей Саранчуківської сільської ради
|115
|4050
|118
|138.7
|6/18
|100
|Гніздичненський ліцей Збаразької міськради Тернопільської обл.
|116
|4061
|117.9
|138.6
|8/24
|100
|НВК “Оріховецький ЗНЗ I-III ст. – ДНЗ” Підволочиської селищної ради Тернопільської обл.
|117
|4253
|117.3
|137.9
|7/21
|100
|Нирківська ЗОШ I-III ст.
|118
|4276
|117.3
|137.8
|10/30
|100
|Кудринецька ЗОШ І-ІІІ ст.
|119
|4286
|117.2
|137.8
|9/27
|100
|Соколівський ліцей Золотопотіцької селищної ради
|120
|4331
|117.1
|137.6
|9/27
|100
|Задарівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Монастириської міськради
|121
|4387
|116.9
|137.4
|7/21
|100
|КЗ НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Байковецької сільської ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл.
|122
|4392
|116.9
|137.3
|17/51
|100
|Доброводівський ліцей імені Олександра Смакули Збаразької міськради Тернопільської обл.
|123
|4398
|116.9
|137.2
|17/51
|98
|Кобиловолоцька ЗОШ І-ІІІ ст. Теребовлянської міськради
|124
|4411
|116.9
|137.3
|10/27
|96
|Рогачинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нараївської сільської ради
|125
|4452
|116.7
|137.2
|8/24
|100
|Козівський ліцей №1 Козівської селищної ради
|126
|4465
|116.7
|136.8
|33/93
|97
|Вишнівецький ліцей Вишнівецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопільської обл.
|127
|4482
|116.6
|136.9
|17/51
|98
|Білівський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Чортківської міськради Тернопільської обл.
|128
|4510
|116.5
|137
|7/21
|100
|Бутинський ліцей Вишнівецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопільської обл.
|129
|4588
|116.3
|136.7
|6/18
|100
|Козівський ліцей №2 Козівської селищної ради
|130
|4592
|116.3
|136.7
|10/27
|100
|Качанівська ЗОШ I-III ст. Підволочиської селищної ради Тернопільської обл.
|131
|4593
|116.3
|136.7
|9/27
|96
|Озернянський ліцей Тернопільського р-ну Тернопільської обл.
|132
|4678
|116.1
|136.2
|23/69
|99
|ВСП “Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя”
|133
|4708
|116
|134.9
|98/288
|98
|Загальноосвітня школа I-III ст. с. Загір’я Тернопільського р-ну Тернопільської обл.
|134
|4766
|115.9
|136.1
|16/42
|100
|Державний навчальний заклад “Почаївське вище професійне училище”
|135
|4800
|115.8
|136
|10/27
|100
|заклад ЗСО І-ІІІ ст. с. Коцюбинці Васильковецької сільської ради Тернопільської обл.
|136
|4829
|115.7
|136
|8/24
|96
|Чортківський медичний фаховий коледж
|137
|4861
|115.6
|134
|126/354
|99
|Мечищівський ліцей Саранчуківської сільської ради
|138
|4895
|115.5
|135.7
|10/30
|100
|ВСП «Бучацький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
|139
|4960
|115.3
|134.3
|83/243
|97
|Пилявська ЗОШ I-III ст.
|140
|5027
|115.1
|135.3
|9/21
|100
|ОЗ Горинська ЗОШ І-ІІІ ст. Кременецької міськради Тернопільської обл. та його філія
|141
|5031
|115.1
|135.2
|13/39
|97
|Великочорнокінецька ЗОШ І-ІІІ ст.
|142
|5082
|114.9
|135.1
|9/27
|100
|Городищенський ліцей Козівської селищної ради
|143
|5171
|114.6
|134.8
|8/24
|100
|Комунальний заклад Острівський ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської обл.
|144
|5213
|114.5
|134.4
|21/60
|98
|ОНЗ “Ласковецька ЗОШ I-III ст. Теребовлянської міськради Тернопільської обл.”
|145
|5251
|114.4
|134.5
|6/18
|100
|Дарахівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Микулинецької селищної ради
|146
|5267
|114.4
|134.3
|17/45
|100
|Кременецький медичний фаховий коледж імені Арсена Річинського
|147
|5371
|114
|133.6
|39/114
|96
|Конюхівський ліцей Козівської селищної ради
|148
|5385
|114
|133.9
|12/36
|100
|Висоцький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Монастириської міськради
|149
|5396
|114
|133.8
|16/45
|96
|Лопушненська ЗОШ І-ІІІ ст. Лопушненської сільської ради Тернопільської обл.
|150
|5410
|113.9
|133.6
|24/72
|97
|Іване-Пустенська ЗОШ I-III ст.
|151
|5442
|113.8
|133.7
|14/36
|97
|Великовікнинський ліцей Вишнівецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопільської обл.
|152
|5554
|113.4
|133.1
|16/48
|98
|Колодненський ліцей Збаразької міськради Тернопільської обл.
|153
|5595
|113.3
|133.1
|12/30
|97
|Бариська ЗОШ I-III ст.
|154
|5603
|113.3
|132.8
|24/72
|96
|Новосільська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської обл.
|155
|5616
|113.2
|132.8
|22/63
|98
|Державний навчальний заклад “Підгаєцький професійний аграрний ліцей”
|156
|5630
|113.2
|133
|28/24
|100
|Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Лисівці Заліщицький район Тернопільська обл.
|157
|5669
|113
|132.8
|15/45
|96
|Суразький заклад ЗСО І-ІІІ ст.
|158
|5676
|113
|132.8
|10/30
|97
|Циганська ЗОШ I-III ст. імені Івана Франка
|159
|5724
|112.9
|132.6
|10/30
|93
|Ліцей с. Яблунів Копичинецької міськради Чортківського р-ну Тернопільської обл.
|160
|5729
|112.9
|132.5
|15/42
|100
|ВСП “Зборівський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя”
|161
|5731
|112.9
|131.5
|91/234
|97
|Лідихівська ЗОШ I-III ст. Почаївської міськради Тернопільської обл.
|162
|5748
|112.8
|132.5
|12/33
|97
|Фаховий коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
|163
|5824
|112.5
|130.8
|101/285
|99
|НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.- ДНЗ с. Великі Гаї” Великогаївської сільської ради Тернопільської обл.
|164
|5860
|112.4
|131.8
|27/81
|96
|Рекшинський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нараївської сільської ради
|165
|5872
|112.3
|131.9
|16/42
|98
|Озерянська ЗОШ І-ІІІ ст.
|166
|5879
|112.3
|132
|6/18
|100
|ОНЗ “Заводська ЗОШ І-ІІІ ст.”
|167
|5908
|112.2
|131.9
|9/27
|93
|Кременецький лісотехнічний фаховий коледж
|168
|5913
|112.2
|131.6
|22/66
|97
|Гає-Розтоцький НВК “Загальноосвітня школа I-III ст. – ДНЗ” ім. Казимира Патриляка Тернопільського р-ну Тернопільської обл.
|169
|5925
|112.1
|131.6
|24/69
|99
|Великодедеркальський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Великодедеркальської сільської ради Тернопільської обл.
|170
|5941
|112.1
|131.7
|13/33
|97
|Скориківська ЗОШ І-ІІІ ст. Скориківської сільської ради Тернопільської обл.
|171
|5966
|112
|131.6
|13/39
|100
|Нараївський заклад ЗСО I-IIІ ст. Нараївської сільської ради
|172
|5996
|111.9
|131.5
|9/27
|96
|Купчинецька ЗОШ I-III ст. Купчинецької сільської ради Тернопільської обл.
|173
|6009
|111.8
|131.3
|20/57
|96
|Острівецька ЗОШ І-ІІІ ст., що знаходиться в комунальній власності Теребовлянської міськради
|174
|6039
|111.7
|131.3
|7/21
|100
|Буглівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Лановецької міськради Кременецького р-ну Тернопільської обл.
|175
|6054
|111.6
|131.2
|10/24
|96
|Косівський заклад ЗСО І-ІІІ ст.
|176
|6132
|111.3
|130.8
|9/27
|96
|Лановецька філія Державного навчального закладу “Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою”
|177
|6210
|111
|130.3
|18/48
|100
|Комунальний заклад “Почапинський заклад ЗСО” Підгороднянської сільської ради Тернопільського р-ну Тернопілської обл.
|178
|6308
|110.6
|129.9
|13/39
|95
|Ридомильська ЗОШ І-ІІІ ст. Почаївської міськради Тернопільської обл.
|179
|6312
|110.6
|129.9
|11/30
|100
|Кривченська ЗОШ I-III ст.
|180
|6348
|110.4
|129.8
|8/24
|100
|ВСП «Чортківський фаховий коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету»
|181
|6383
|110.3
|128.9
|51/147
|96
|Ковалівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Монастириської міськради
|182
|6451
|109.9
|129.1
|8/24
|96
|Дружбівський заклад ЗСО I-III ст.
|183
|6503
|109.6
|128.7
|18/51
|92
|ВСП “Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України”
|184
|6518
|109.5
|127.6
|95/237
|97
|Комунальний заклад “Мшанецька ЗОШ І-ІІІ ст. Білецької сільської ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл.”
|185
|6519
|109.5
|128.7
|9/27
|100
|Борщівський агротехнічний фаховий коледж
|186
|6520
|109.5
|127.1
|122/339
|96
|Дунаївська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя України Олександра Капіноса Кременецької міськради Тернопільської обл.
|187
|6535
|109.4
|128.5
|15/45
|96
|Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. села Личківці Чортківського р-ну Тернопільської обл.
|188
|6568
|109.3
|128.4
|9/27
|96
|Курянівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нараївської сільської ради
|189
|6576
|109.2
|128.4
|7/21
|100
|Андрушівський заклад ЗСО І-IIІ ст.
|190
|6618
|109
|128.1
|12/33
|100
|Юськовецький заклад ЗСО I-III ст. Лановецької міськради Кременецького р-ну Тернопільської обл.
|191
|6656
|108.8
|127.9
|8/24
|96
|Ліцей с. Гадинківці Копичинецької міськради Чортківського р-ну Тернопільської обл.
|192
|6719
|108.4
|127.4
|6/18
|100
|Ягільницький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нагірянської сільської ради
|193
|6749
|108.2
|127.1
|15/42
|95
|Гермаківська ЗОШ I-III ст.
|194
|6757
|108.2
|127.1
|12/36
|97
|Стриївський ліцей Збаразької міськради Тернопільської обл.
|195
|6835
|107.7
|126.6
|7/21
|95
|Державний навчальний заклад “Кременецький професійний ліцей”
|196
|6871
|107.4
|126.1
|34/69
|99
|Державний навчальний заклад “Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою”
|197
|6905
|107.2
|125.1
|73/204
|96
|Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв
|198
|6913
|107.1
|125.7
|27/72
|96
|Коропецький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою
|199
|6962
|106.8
|124.5
|77/225
|94
|Староскалатська ЗОШ I-III ст. Скалатської міськради Підволочиського р-ну Тернопільської обл.
|200
|7014
|106.4
|125
|15/45
|93
|Залісецький ліцей імені Андрія Чабана Вишнівецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопільської обл.
|201
|7016
|106.4
|125.1
|6/18
|94
|Бережанський ліцей Тернопільської обласної ради
|202
|7074
|105.8
|124.3
|8/24
|96
|Кімнатецька ЗОШ I-III ст. Кременецької міськради Тернопільської обл.
|203
|7085
|105.6
|124.1
|9/27
|93
|Матвіївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Великодедеркальської сільської ради Тернопільської обл.
|204
|7093
|105.5
|124
|7/21
|95
|Синьківська ЗОШ І-ІІІ ст. Чортківського р-ну Тернопільська обл.
|205
|7094
|105.5
|124
|12/36
|94
|Базарський заклад ЗСО І-ІІІ ст.
|206
|7198
|104.2
|122.5
|6/18
|94
|Державний навчальний заклад “Підволочиський професійний ліцей”
|207
|7213
|104
|122.2
|14/39
|92
|Бодаківський ліцей Вишнівецької селищної ради Кременецького р-ну Тернопільської обл.
|208
|7235
|103.6
|121.8
|6/18
|94
|Загальноосвітня школа I-III ст. с. Мильного Тернопільського р-ну Тернопільської обл.
|209
|7243
|103.5
|121.6
|12/33
|97
|Зарудянський ліцей Збаразької міськради Тернопільської обл.
|210
|7255
|103.2
|121.2
|15/45
|93
|Горошівська ЗОШ І-ІІІ ст.
|211
|7276
|102.8
|120.9
|7/21
|90
|Державний навчальний заклад “Чортківське вище професійне училище”
|212
|7289
|102.7
|120.5
|23/57
|95
|Жуківський ліцей ім. Б. Лепкого Бережанської міськради Тернопільської обл.
|213
|7299
|102.4
|120.2
|15/45
|93
|Державний навчальний заклад “Скалатський професійний ліцей”
|214
|7307
|102.1
|120
|12/36
|92
|Вигодська ЗОШ І-ІІІ ст.
|215
|7335
|101.5
|119.2
|14/42
|88
Рейтинг складений Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами НМТ 2023 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.