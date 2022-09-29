Переселенці відкриють школу-ательє у Бережанах

1.Інтеграція внутрішню переселених осіб у місцеві громади.

Що таке креативний ХАБ Бережан?!

Зараз внутрішньо переселені особи по території всієї України максимально намагаються інтегруватись у місцеві громади для того щоб відновити життя. Люди шукають підходяще житло, думають про роботу, хочуть самі створювати робочі місця і ставати підприємцями. Хтось перевозить бізнес з окупованих територій туди де виробництво можна налагодити. Словом, люди продовжують жити де це можливо і треба створювати для цього максимальні умови.



Яка ситуація з ВПО у Бережанах.

Отже, з вуст заступниці голови міської ради Бережан, Людмили Лук’янова відомо, що кількість внутрішню переселених осіб у Бережанах становить 2383тис. Однак, це ті які зареєстрували статус ВПО коли приїхали в цю громаду.

– Загальна кількість внутрішню переселених осіб у Бережанах 2383 особи. Але проблема у тому, що ті люди які переїжджають в інше місце не знімають себе з реєстрації і фактично неможливо підрахувати точну кількість переселенців на даний момент.

Серед тих хто залишається є відсоток дуже активних, працездатних і свідомих людей, які хочуть щось робити.

До Бережанської ОТГ переїхала ГО «Бахмат», яка працює з 2008р. зареєстрована у місті Бахмут, Донецької області. Люди з цієї організації звернулись до міської ради м. Бережани з пропозицією організувати велику зустріч для знайомства переселенців, на що МР відгукнулась і проводила комунікаційні зустрічі з ВПО, де люди мали можливість познайомитись. Потім найактивніші почили працювати з відділом економіки і писати окремі проекти. Допомагає правильно юридично писати проекти, формувати заявки та договори переселенець з Миколаївської області, юрист за освітою.

За словами керівника ГО «Бахмат», Володимира Березіна – їх організація має такі напрямки роботи:



– У нас 3 напрямки роботи:

1-й – це допомога збройним силам України

2-й – це допомога громаді (ми дуже маємо працювати на позитивний імідж переселенців, бо інакше навіть якщо ми будемо святі але про нас нічого не будуть знати, то почнуть говорити щось погане). Ми дякуємо міській раді Бережан зокрема Марії Лук’янук яка відгукується на усі наші прохання

3-й – це допомога переселенцям. Кожен переселенець — це особистість. І якщо знайти до людини підхід можна абсолютно відкрити людину. Кожна людина це ресурс!



Ми, усі переселенці в Бережанах, намагаємось об’єднатись, знайти одне одного. Ми 2-а хвиля переселенців, бо вже виїжджали в 14-му році. Найважливіше для нас – це допомога збройним силам України. Тому ми пішли в міський центр допомоги ЗСУ – це святе! Але окрім цього ми хотіли бути залучені до життя громади. Ще у квітні ми організували спільну толоку для прибирання сміття навколо ставу. Спочатку ніхто не вірив в те що з нами на цю толоку вийдуть і місцеві мешканці але більше 50 людей приєдналися до нас! Ми за те щоб створювати різні ініціативи, щоб рухатись а не сидіти і грузити себе думками про те що зараз відбувається на Донбасі, бо там капець. Ми організовуємо екскурсії, їздили в Зарваницю, максимально спілкуємось з ВПО.



Власне на таких великих зустрічах переселенців і познайомились керівник ГО «Бахмат», Володимир Березін та Груб’як Віктор (керівник креативного ХАБу Бережан). Пан Віктор розповів про ідею об’єднати ВПО для створення робочої групи з пошуку роботи та організації приватних підприємств самими переселенцями.

Назвали це об’єднання – креативний ХАБ і коли постало питання про надання статусу цьому ХАБу, спільно вирішили створити структурний підрозділ на базі ГО «Бахмат» і вже у липні цього року креативний ХАБ був зареєстрований.

Далі зі слів Віктора Груб’яка: чому власне ми відкрилися як підрозділ ГО «Бахмат»?Тому що у креативному ХАБі усі різні люди, навіть добре не знайомі між собою і у нас очевидно мало хтоб повірив а Гео Бахмат працює з 2008р. + враховуючи те наскільки зараз багато відкривається різноманітних благодійних організацій та громадських організацій ми не бачили необхідності в ще 1 такому новоутворені і вирішили зробити кооперацію з людьми які вже мають досві+ щоб не вібкривати додаткові рахуеки, не плодити звітність, тому сьогодні ми працюємо під егідою ГО «Бахмат».



Що ж таке креативний ХАБ Бережан?

Груб’як Віктор – керівник креативного ХАБу Бережан.

На Харківщині пан Віктор займався фермерством, у нього було 2000 г. землі і тільки два дні як ці території звільнені від окупації; радник голови району по сільському господарству; депутат райради; працював з молодіжними радами.



– Мені особисто відомо близько двох десятків людей, які не хочуть повертатися у свій попередній дім, бо навіть після закінчення війни сусід який у нас буде ….. люди не хочуть повертатись і планують залишитись у Бережанах.

Коли я приїхав в Бережани (у період Великодніх свят), я побачив що наші переселенці мало чим зайняті і мені захотілося цих людей організувати, створити таке місце зустрічі де усі могли б приходити і просто говорити. І 1-е що ми зробили, коли організувалися в кількості 30 людей – організували екскурсію. Потім ми ініціювали збори і на них вже вирішили що будемо щось робити. Багато людей розуміють що додому вони повернуться не швидко, тому що комунікації розбиті і налагодити роботу буде не так просто. Ми вирішили розвивати бізнес тут і бути корисними вже там де ми є.

Креативний Хаб – це 100% внутрішньо переселені особи. Звісно, долучаються і місцеві мешканці але в силу того що вони працюючі, то менше часу можуть приділяти роботі у креативному хабі.



Офіційно зареєструвати креативнй ХАБ потрібно було для того щоб:

1) мати приміщення для зустрічей

2) мати право писати різні гранди, а найперше ті, які пропонує держава по програмі «Є робота» на відкриття власного бізнесу (сума 250 тис.грн. ).



Марія Лукянова:

– Креативний хаб –створений активними ВПО, які не хочуть сидіти вдома. Мають досвід підприємницької діяльності. Основна мета – самозарадність і самозайнятість. Спільними зусиллями вони вже зареєстрували одного ФОПа по ландшафтному дизайну, пишуть різні проекти. Таким чином ці люди стараються залучити кошти, бо наш бюджет слабенький і від нас великої підтримки вони не можуть отримати.

Цей креативний ХАБ більше спрямований на розвиток бізнесу, це не просто громадська організація. Приміщення для зборів креативного хаму міська рада Бережан надала безкоштовно але зараз на бюджетній комісії погодили інше приміщення, яке було на міському балансі виставлене на аукціон під комерцію. Зараз на це приміщення змінили тип реєстрації з 1-го на 2-й і з погодження на міський сесії плануємо здати його в оренду для ГО креативний ХАБ Бережани під 4% балансової вартості.

Зараз у креативному ХАБі – приблизно 30 осіб, з яких дуже активних – 10.



Про роботу, цілі та результати, яких досягли люди з ГО креативний ХАБ Бережан читайте у наступній статті….

Як працює креативний ХАБ,

що зроблено та які цілі поставлені.

Отже з липня 2022 року креативний ХАБ Бережани функціонує офіційно. Основні напрямки роботи: організація підприємницької діяльності для ВПО шляхом написання грандів, проектів, різноманітних заявок. Найперше члени ГО пишуть гранди по державній програмі «Є-робота» на відкриття власного бізнесу (сума 250тис.грн.), однак це не єдиний напрямок. За словами керівника креативного ХАБу, Віктора Груб’яка: «пишемо всюди де тільки є можливість»

– Один державний гранд ми вже виграли по ландшафтному дизайну і зареєстрували в Бережанах одного підприємця, який зараз починає працювати. Написали гранд на виробництво будівельних матеріалів, чекаємо. Ще ми активно допомагаємо людям з Харкова перевезти свої виробництва у Бережани, хто цього хоче і готовий.



– Влітку ми писали грант на дитячий табір для дітей переселенців.

– На пам’ять Бережанами про переселенців ми вирішили привести до ладу міський дитячий майданчик.

Анна Олексів, ГО «Бережанська ініціатива»: зараз учасники креативного ХАБу організувались щоб привести до ладу наш міський дитячий майданчик і ми разом з МР до них приєднались. Стараємось їм допомогти і вдячні за таку ініціативу.



Найбільший проект зараз, який ГО креативний ХАБ Бережан планує реалізувати – отримати гранд на школу ательє в Бережанах.

Віктор Груб’як: Для реалізації цього проектку потрібно дуже багато коштів, тому нам потрібна допомога. Перший гранд ми вже написали, він на суму 120 000 грн. за які ми зможемо купити всього лиш 3 нові машини. Таких грандів нам доведеться написати дуже багато і в кожному просити інше обладнання для того щоб якісно облаштувати нову школу ательє.



На базі Київського інституту біоресурсів у Бережанах діє філіал, з яким власне було домовлено на жовтень місяць про швейні курси. Є насправді дуже багато бажаючих вчитися на цих курсах і серед місцевого населення зокрема. Після цих курсів ми вирішили з групою яка буде вчитися обговорити як саме має називатися майбутня школа-ательє.



Марія Лукянова – заступниця голови бережанської МР

Основна мета зараз – відкрити школу-ательє. Це ніша, яку вони побачили і хочуть зайняти. Працюють спільними зусиллями і з місцевими мешканцями – це таке велике спільното творення, спільна комунікація, обмін досвідом… Багато місцевих жителів теж зацікавлені у швейній справі і долучаються до цього проекту по створенню швейної фабрики.



Анна Олексів, ГО «Бережанська ініціатива»

Ми закликаємо членів ГО креативний ХАБ максимально і регулярно доносити інформацію про бажання створити школу ательє у Бережанах, для того щоб коли буде сесія МР могли прийняти рішення про допомогу. А наразі ми стараємось максимально допомагати консультативно і навіть домовились про щотижневі (у четвер) зустрічі.





Бажаємо успіху і завершимо нашу статтю словами керівника ГО «Бахмат», Володимира Березіна

На мою думку Бережани попереду усіх інших грома, які приймали переселенців. Ми тут дуже активні із точки зору розвитку ініціатив і громадської діяльності. Ми вже півроку тут мешкаємо і починаємо себе вважати часткою громади. Півроку – це ціле життя і ми хочемо жити! І креативний ХАБ Бережани якраз продовжує це життя.











