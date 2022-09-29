«На Тернопільщині здійснилася моя давня мрія – працювати із собаками», – поліцейська з Попасної Вікторія Пшенична

Місяць під постійними російськими обстрілами у Маріуполі провела Вікторія Пшенична разом із чоловіком та дворічною донечкою. Раніше дівчина несла службу у спецпідрозділі поліції Луганщини, а в 2019 році переїхала до коханого на Донеччину. Після повномасштабного вторгнення, щоб дістатися підконтрольної території України, родині довелося проїхати 23 ворожих блокпости. Тепер у Тернополі облаштовують своє нове життя, – повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області..

Вікторія народилася у місті Попасна Луганської області. Рідну домівку дівчина згадує зі сльозами. Підводить і тремтячий голос. Спомини про щасливе дитинство, шкільні роки затьмарила війна, яка почалася у 2014 році. Попереду був так званий референдум та перша окупація.

«Попасна – українське місто, дуже добре, світле. Там були найкращі роки дитинства. Перша окупація міста була у липні 2014 року. Це був короткий період. Розлючені росіяни, наступаючи на місто, стріляли з усього озброєння. Було важко, але у порівнянні з тим, що відбувається тепер, це були квіточки», – ділиться спогадами Вікторія.

Бажання пов’язати свою долю із правоохоронною діяльністю прийшло до дівчини не випадково. Її батько служив у міліції, вона змалечку бачила його роботу і теж хотіла допомагати людям. Після закінчення Луганського університету внутрішніх справ у 2016 році Вікторія побачила оголошення про набір до лав батальйону поліції «Луганськ-1» та вирішила спробувати свої сили.

Пройшовши конкурсний відбір, дівчина впродовж трьох років несла службу в підрозділі, який дислокувався вздовж лінії розмежування. Серед основних завдань, які виконувала поліцейська, – патрулювання, чергування на блокпостах, викриття людей, які підтримували незаконні формування та здавали позиції наших військових. На той час у батальйоні «Луганськ-1» було лише двоє жінок: Вікторія та Ірина Гордієвич. Ірина загинула 24 лютого 2022 року у місті Щастя на Луганщині.

Дівчина досі підтримує дружні відносини зі своїми колегами з батальйону. Розповідає, коли після повномасштабного вторгнення росіян її батько перебував у підвалі в Попасній, йому терміново був потрібен інсулін. Вікторія знала, що поліцейські на Луганщині намагаються усіляко допомагати місцевим мешканцям, евакуюють їх, розвозять продукти та ліки. Зв’язалася з хлопцями й вони під обстрілами доправили йому життєво необхідні ліки.

Наприкінці 2019 році Вікторія вийшла заміж, переїхала у Маріуполь. Там у подружжя народилася донечка, поліцейська перебувала у декретній відпустці. Але повномасштабне вторгнення російської армії вщент розбило всі плани молодої сім’ї. 24 лютого 2022 року Вікторії разом із рідними довелося покинути квартиру та шукати безпечні місця.

У березні в Маріуполі було дуже холодно, люди рятувалися, як могли. Готували на багатті у дворах багатоповерхівок, збирали сніг, топили його і пили. У двір сусіднього дому, каже Вікторія, прилетів снаряд: люди, які готували їжу, не встигли сховатися й загинули.

Виїхати з Маріуполя Вікторії з сім’єю вдалося 22 березня. Обклеївши вікна плівкою в автомобілі, вони проїхали 23 ворожих блокпости.

Спочатку сім’я дісталася до Дніпра, там до них приєднався батько Вікторії, який виїхав з Попасної. Усі разом попрямували до знайомих у Тернопіль. Файне місто сподобалося родині, тут вирішили залишитися.

Вікторія звернулася в місцевий райвідділ поліції. Спочатку у складі патрулів забезпечувала охорону громадського порядку в обласному центрі. З 30 червня поліцейська почала нести службу в кінологічному центрі поліції Тернопільщини. Каже, здійснилася її давня мрія працювати із собаками. У дівчини вже є чотирилапа помічниця вівчарка Ельза, яку вона тренує щодня. Завдяки своїй наполегливості дівчина швидко адаптувалася та влилася в новий колектив.

Вікторія щиро вірить у перемогу. Поки ж несе службу у Тернополі, який став для неї вже третьою домівкою, та намагається будувати тут нове життя.