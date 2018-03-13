Принадливий Тернопіль. Залюднений простір

Є частини міста, що їх можна назвати безлюдними чи покинутими. Приміром, різноманітні хати, де ніхто не мешкає, чи хабази у периферійних районах.

Натомість є місця, на яких лежить чітка печать присутності. Вони багатолюдні навіть тоді, коли людей власне й поблизу нема. Такими їх робить висока концентрація знаків присутності. Це стільці, дивани, іграшки, вазонки, написи на стінах… Покинуті чи дбайливо залишені, випадкові чи сплановано розставлені.

Ці знаки, хай і на перший погляд дещиця, але цікава. Цікава тому, що свавільні у своєму виникненні й існуванні, ці деталі мають ні з чим не порівнюваний дух свободи, чогось незалежного.

Такі місця, речі, стають певною мірою самодостатніми, вони унікальні й неповторювані.

Анна Золотнюк.