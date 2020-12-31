19:39 | 31.12.2020
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Під Тернополем іномарка збила жінку з двома дітьми прямо на пішохідному переході

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 30 грудня в с. Підгороднє. Близько 19.00 годин жінка з власною донькою та її подружкою-однолітком переходили дорогу в спеціально відведеному місці. Та саме в цей момент в них врізався «Renault Logan».

Удар був настільки сильний, що всі троє отримали сильні травмування. 47-річну жінку з множинними гематомами черепа, закритим переломом зап’ястя та забоями госпіталізували в Тернопільську університетську лікарню. Її 14-річна донька потрапила в реанімаційне відділення Тернопільської обласної дитячої лікарні. Лікарі встановили, що дитина отримала відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та закритий перелом плеча та передпліччя. У ще однієї дитини медики констатували політравму, закритий перелом стегнової кістки та інші травми. Вона теж госпіталізована в обласну дитячу лікарню.

Всі потерпілі жителі м. Бережани.

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