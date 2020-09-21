Картину з подвійним змістом художника з Тернопільщини втілили у металі (Фото)

Двозір (картина з подвійним змістом) “Метаморфози” Олега Шупляка, яку він намалював у 2017 році, втілили у металі. Скульптуру встановленоа в селі Забір’я Києво-Святошинського району Київської області.

Про це у Фейсбуці повідомив Олег Шупляк.

“Метаморфоза” (2017) тепер у металі, як пам’ятник гайдамакам у @Гайдамацьке село Забір’я ((Києво-Святошинський район). Роботу виконано Spark Бережани у співпраці з Любомир Гайдамака, @Anatoliy Karban, @Анатолій Коструба та громадою села.

Як відомо, український художник, педагог Олег Шупляк народився 23 вересня 1967 у с. Біще Бережанського району Тернопільської області. Член НСХУ (2000), заслужений художник України (2017). Лауреат премій ім. Михайла Бойчука (2014), всеукраїнської премії ім. братів Лепких (2018) тощо.

Митець працює у різних ділянках живопису. Широку популярність у світі здобула його серія «Двовзори» (авторська назва картин-ілюзій з подвійним змістом).

Олег Шупляк є учасником численних колективних та персональних виставок. Першу персональну виставку організував у 1991 р. у Бережанському краєзнавчому музеї. Від 1990 р. провів більше трьох десятків персональних виставок в Українї та за рубежем.

Роботи митця знаходяться у колекціях Національного музею Тараса Шевченка у Києві, міністерства культури України, міжнародного Фонду “Культурне надбання” (Санкт Петербург), а також у приватних колекціях багатьох країн світу.