Під Тернополем в ДТП травмувались мама-водійка та її дворічна дитина

Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 вересня в с. Мишковичі Великоберезовицької територіальної громади. Близько 14.30 годин жителька с. Городок Рівненської області, не впоралась з керуванням автомобіля «Fiat 500 L» та допустила перекидання транспортного засобу в кювет.

Внаслідок аварії постраждала, як сама 26-річна водійка, так і її дворічна донечка. Жінка, хоч і отримала травми, але відмовилась від госпіталізації, а ось дитину, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Тернопільську обласну дитячу лікарню.

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