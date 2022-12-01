Під Тернополем зіткнулись вантажівка та легківка: одна людина в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 30 листопада в сел. Велика Березовиця Тернопільського району. Близько 16.00 годин водій автомобіля «Dodge», проїжджаючи по вул. Микулинецькій, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із автомобілем «MAN».

Внаслідок аварії травмувався водій легкового автомобіля, 65-річний місцевий житель, якого з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги.