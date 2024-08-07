17:02 | 7.08.2024
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Під вартою поліції охорони Тернопільщини – понад 840 закладів освіти

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У 27 громадах області не залишилося жодного закладу освіти, який не перебував би під захистом поліції охорони.

Станом на сьогодні у сфері відповідальності структури – 576 закладів загальної середньої освіти, 219 – дошкільної, 27 – професійної, професійно-технічної і фахової передвищої, 16 – вищої і післядипломної освіти і 4 установи освітньої галузі позашкілля.  

Загалом на Тернопільщині діють 1246 закладів освіти. До початку нового навчального року кількість тих, які стануть безпечними середовищами за допомогою поліції охорони, ще зросте.

А чи всі заклади освіти вашої громади надійно захищені? Нехай відповідь на це запитання дадуть експерти з безпеки. 

Телефонуйте за номером 9899 – і довірте охорону майбутнього своєї громади професіоналам.

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