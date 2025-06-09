Підліток на скутері врізався у припарковане авто

Увечері 8 червня на Кременеччині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі неповнолітнього. У селі Кімната, близько 21:00, 14-річний хлопець, керуючи скутером Honda Dio, не впорався з керуванням і в’їхав у припаркований на узбіччі Volkswagen Touran.

Після зіткнення підлітка госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Цей випадок — не поодинокий. Щороку в Україні, особливо в теплий сезон, фіксують десятки ДТП за участю дітей, які керують мотоциклами, скутерами чи мопедами. Часто вони виїжджають на дороги без належних навичок, захисного спорядження і прав на керування.

🚨 Головні ризики, пов’язані з неповнолітніми на скутерах:

низький рівень водійської підготовки;

відсутність шоломів та екіпірування;

порушення ПДР через недосвідченість;

легковажне ставлення до швидкості та безпеки.

👮‍♂️ Правоохоронці наголошують на відповідальності батьків, які дозволяють дітям сідати за кермо двоколісного транспорту. Це може мати не лише юридичні, а й трагічні наслідки.