Підліток на скутері врізався у припарковане авто
Увечері 8 червня на Кременеччині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі неповнолітнього. У селі Кімната, близько 21:00, 14-річний хлопець, керуючи скутером Honda Dio, не впорався з керуванням і в’їхав у припаркований на узбіччі Volkswagen Touran.
Після зіткнення підлітка госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.
Цей випадок — не поодинокий. Щороку в Україні, особливо в теплий сезон, фіксують десятки ДТП за участю дітей, які керують мотоциклами, скутерами чи мопедами. Часто вони виїжджають на дороги без належних навичок, захисного спорядження і прав на керування.
🚨 Головні ризики, пов’язані з неповнолітніми на скутерах:
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низький рівень водійської підготовки;
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відсутність шоломів та екіпірування;
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порушення ПДР через недосвідченість;
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легковажне ставлення до швидкості та безпеки.
👮♂️ Правоохоронці наголошують на відповідальності батьків, які дозволяють дітям сідати за кермо двоколісного транспорту. Це може мати не лише юридичні, а й трагічні наслідки.