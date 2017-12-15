“Нива” та “Чемпіон” організували свято для наймолодших футболістів

Футбольний клуб “Нива” спільно з дитячо-юнацьким футбольним клубом “Чемпіон” 14 грудня провели дитячий турнір, присвячений Дню Святого Миколая, – повідомляє прес-служба “Ниви”.

Більше 50-ти дітей віком 4-5 років стали учасниками показових ігор, що відбувалися у спорткомплексі “Політехнік”. Після завершення змагальної частини усі дітлахи взяли участь у спільній фотосесії. А головним подарунком для юних футболістів стала поява футбольного Миколая, який вручив всім учасникам свята подарунки, а саме грамоти, медалі, фірмові чемпіонські сумки та солодощі.

Нагороджували чемпіонів гравці футбольного клубу “Нива” Ігор Гатала і Тарас Мороз.