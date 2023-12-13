Тернополяни можуть безкоштовно вивчати іноземні мови

Для жителів Тернопільської громади доступні цифрові сервіси для безкоштовного вивчення іноземних мов. Так, з ініціативи Президента України створена національна програма Future Perfect з метою популяризації англійської як мови міжнародного спілкування в Україні.

Мовна програма Future Perfect втілюється Міністерством цифрової трансформації України в співпраці з Міністерством освіти і науки України та Міністерством культури та інформаційної політики України, за підтримки USAID / UK Aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS» та Фонду Східна Європа.

Програма Future Perfect складається з законопроєкту про застосування англійської мови в Україні №9432, що передбачає впровадження англійської мови у різних сферах діяльності, а також передбачає продукти та сервіси, що допоможуть вивчити англійську в зручному та доступному форматі. Перші з них – платформа Empower та платформа для вивчення мов Promova. Вебсторінка програми: https://osvita.diia.gov.ua/future-perfect.

Empower – це онлайн-платформа Кембриджського університету, доступна для всіх українських університетів. Її запуск став частиною пакета підтримки, який надає Україні Кембридж від початку повномасштабного вторгнення росії. Empower – один з перших сервісів, представлених у межах національної мовної програми Future Perfect, що має на меті популяризувати англійську мову в Україні.

Платформа не призначена для самостійного вивчення мови – вона пропонує навчальні курси, які потребують викладача чи вчителя для опанування мови. Безоплатний доступ для українських університетів та мовних провайдерів відкритий незалежно від їхньої форми власності. Платформа містить навчальні курси Cambridge Empower від A1 до C1 – загальний курс англійської мови для дорослих та старших підлітків, що поєднує матеріали для роботи в класі та персоналізовану онлайн-практику.

Для викладачів та вчителів Cambridge English Power пропонує гнучку методологію роботи в класі: вона акцентує на практичних навичках та потребує активного залучення студентів. Приєднатися до платформи Empower можна за посиланням: https://nmc-vfpo.com/kembridzhskyj-kurs-anglijskoyi-movyempower/. Приєднання здійснюється в індивідуальному порядку після реєстрації за посиланням вище. Додаткова інформація щодо подальших дій для приєднання для платформи надійде представнику університету чи мовного провайдера на електронну пошту.

Наступний інструмент, що доступний в межах програми популяризації англійської мови – платформа Promova, що допомагає вивчати іноземні мови за допомогою застосунку та вебверсії продукту. Для українців відкрито безоплатний Premium-доступ до вивчення англійської мови. Платформа надає українцям безоплатний доступ до чотирьох курсів англійської: General English, Business English, English with TV series та Travel English. У Promova можна знайти граматичні та вокабулярні уроки, а також заняття для тренування англійської вимови за допомогою machine learning. Крім того, на платформі доступні книги зі світової класики, адаптовані під різні рівні англійської мови. Вивчати англійську мову українці можуть з поясненнями українською або ж англійською для більшого занурення.

У межах Future Perfect платформа надає українцям безоплатний Premium доступ на три роки до курсів не лише англійської, а й інших мов. Скористатися можливістю можна зареєструвавшись на сторінці Free for Ukraine на сайті Promova та підтвердивши громадянство через Дія.Підпис – https://promova.com/free-for-ukraine.

Мовна програма Future Perfect допоможе розширити застосування англійської мови в публічних сферах суспільного життя, стимулювати вивчення мови для кожної з груп – освітян, держслужбовців, підприємців, громадян та органів місцевого самоврядування.

Детальніше про освітні продукти, що є частиною національної програми популяризації англійської мови Future Perfect за посиланням: https://osvita.diia.gov.ua/future-perfect