Підприємцю з Тернопільщини Ігорю Скрипці додому принесли похоронний вінок з надписом «Дорогому Ігорю від друзів»

Усім Привіт.

Ніколи не пишу ніяких постів у фейсбуці за винятком постів з подорожей та фото з ексклюзивних міст.

Все відбувається в м. Чорткові де є один з моїх проектів “Center Club”

Мав необережність мати справи м’яко кажучи неадекватними особами які надивились фільму «Бригада»

Савчук Артем

Солтис Михайло (обидва працювали охоронцями)

Після усних натяків про намір «кришувати» бізнес я то сприйняв як непорозуміння і попрощався з ними ще в вересні місяці ,закривши питання по деяких моментах.

Вони в свою чергу заявили що не дадуть мені працювати і першою їхньою виходкою було те,що моя мама місяць тому знайшла похоронний вінок під брамою з надписом «дорогому Ігорю від друзів» про що мені наважилась сказати через три дні,бо дуже переживала нерозуміючи що то таке.

Другою виходкою було те,що при закритті клубу Солтис Михайло прийшов в клуб погрожуючи касирці виніс кальян вартісттю 4000 грн по цьому факту було відкрито кримінальне провадження займався ним Чорний.В Д працівник Чортківського РВ УМВС після того як «бригада» зрозуміла що, «пахне смаленим» вони відали 2000 грн. (Так як кальян вони вже продали за цю суму) і я з наближенням свят 5 січня забрав заяву і попросив закрити кримінальне провадження.

На третій день свят по місті Чортків з’явились плакати з моїм іменем і прізвищем,що зачіпають мою честь та гідність. Про них зранку 9.01 мені повідомив Андрій Зазуляк (власник мною орендованого приміщення) та Сергій Стельмащук (співвласник мережі аптек Мішель)

Це все «бригада» так показує свою присутність в місті.

Консультації з юристом дали мені зрозуміти що по цих фактах важка справа бо ці діти діять скрито і всі факти потрібно довго розслідувати про що зараз формуємо заяву на цих осіб.

Хочу звернутися до пана Михайло Апостол ,радника міністра внутрішніх справ у Тернопільській обл. Про те,щоб допоміг у об’єктивному розслідуванні даних дій цими особами.

Проти одного з учасників цієї спілки вже відкрито одну кримінальну справу і вона тягнеться вже два роки що дає змогу цим особам.

Дане повідомлення написано в коментар до неправдивих чуток які почались по місту у зв’язку з появою «набору слів на стовпах»

Дякую усім.