Поблизу міста Зборів ремонтують дорогу

Поблизу міста Зборів шляховики працюють на відрізку, протяжністю 6,8 км. Нині там здійснюють підготовку покриття перед влаштуванням щебенево-мастикового асфальтобетону, товщиною 5 см.

Мова йде про ділянку, де у 2018 році влаштували нижній шар покриття. Коштів на другий шар з ЩМА тоді не було, тому дорожній одяг «накрили» тимчасовим шаром зносу, котрий захистив його від впливу зовнішніх факторів.

Щебенево-мастиковий асфальтобетон має підвищену зносостійкість, тому використання саме його у якості верхнього шару дороги продовжує час її експлуатації.

До слова, неподалік на трасі М-09 Тернопіль-Львів-Рава Руська сьогодні також поновлюють дорожню розмітку.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області закликає водіїв бути уважними та просить вибачення за тимчасові незручності!