Почаївській Свято-Успенській лаврі на Тернопільщині заборонили видобувати пісок

Державна служба геології та надр України зупинила дію 77 спецдозволів на користування надрами. У наказі голови Держгеонадр Романа Опімаха № 176 від 28 березня 2023 року йдеться і про спецдозвіл Почаївської Свято-Успенської лаври на видобування піску.

Державна служба геології та надр України наголошує, що право користування надрами може бути тимчасово заборонене, зокрема, через відсутність у Єдиному державному реєстрі відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Про це йдеться на її сторінці в соцмережі.

Перелік спеціальних дозволів. Фото: Держгеонадр

Таку вимогу передбачають зміни до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами, які набули чинності 28 березня 2023 року.

Дозвіл Почаївської лаври на видобування піску в переліку призупинених. Фото: Держгеонадр

Державна служба геології та надр України також нагадує, що відповідно до частини четвертої статті 57 Кодексу України про надра протягом 20 календарних днів після зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами надрокористувач зобов’язаний зупинити проведення робіт.

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