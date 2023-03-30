У Тернополі здають в оренду державне майно. Стартова ціна 220 грн.
📌Тернопільщина: аукціон з передачі в оренду державного майна
Запрошуємо вас взяти участь в аукціоні з передачі в оренду частина нежитлових приміщень першого поверху будівлі студентського гуртожитку № 5.
🛠Актив перебуває в задовільному технічному стані. Наявне водозабезпечення, каналізація та підключення до електромережі потужністю 25 кВт.
💰 Стартова ціна — 220,34 грн;
📩 Прийом пропозицій до — 04 квітня 2023 року;
📅 Дата аукціону — 05 квітня 2023 року;
⏳Строк оренди — на період воєнного стану та 12 місяців після закінчення або припинення дії воєнного стану;
📏Площа – 24,8 м²;
📍 Локація — Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Львівська 9.
👉Детальніше за посиланням: https://bit.ly/40qjlxf