19:17 | 30.03.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі здають в оренду державне майно. Стартова ціна 220 грн.

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📌Тернопільщина: аукціон з передачі в оренду державного майна

Запрошуємо вас взяти участь в аукціоні з передачі в оренду частина нежитлових приміщень першого поверху будівлі студентського гуртожитку № 5.

🛠Актив перебуває в задовільному технічному стані. Наявне водозабезпечення, каналізація та підключення до електромережі потужністю 25 кВт.

💰 Стартова ціна — 220,34 грн;
📩 Прийом пропозицій до — 04 квітня 2023 року;
📅 Дата аукціону — 05 квітня 2023 року;
⏳Строк оренди — на період воєнного стану та 12 місяців після закінчення або припинення дії воєнного стану;
📏Площа – 24,8 м²;
📍 Локація — Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Львівська 9.

👉Детальніше за посиланням: https://bit.ly/40qjlxf

 

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