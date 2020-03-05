Подаруй хлопчику дитинство, – діти однієї з шкіл Вишнівецької ОТГ започаткували нову традицію – дарувати на свята добро

Щороку 8 березня школярі дарують вчителям тонни квітів, які через кілька днів опиняються на смітнику. Старовишнівецька ЗОШ І-ІІІ ст Вишнівецької ОТГ започаткує нову традицію дарувати на свята добро.

Привітайте любу вчительку хорошими словами, а за зекономлені кошти підтримайте Васю у боротьбі з хворобою:

Святкова доброчинність – це чудова нагода врятувати життя!

Під хештегом #даруюдобро поділіться ініціативою в соц. мережах і долучайте до акції друзів Ви можете переказувати кошти на картку фонду у Приватбанку: 5169 3305 1816 6852 з призначенням платежу: “благодійна пожертва від… (вкажіть школу і місто), акція Добрий букет” або на проект Васі на Українській біржі благодійності: https://ubb.org.ua/uk/project/5535/