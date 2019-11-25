13:35 | 25.11.2019
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«Подаруй рятувальникам машинКУ», – на Тернопільщині стартувала цікава акція

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Чортківчани, мешканці Чортківського району , діаспора з Америки, Англії, Австралії, Італії, Чехії, Іспанії, Португалії, Німеччини, Польщі, Франції…… ,та активні українці ДОЛУЧАЙТЕСЯ до акції для розвитку пожежної частини 6ДПРЧ в м. Чортків Тернопільської області. Акцію розпочинає студія Чорна ІзолЄнта “B.I.S.” в продовження проекту «ДОВІРСЯ ЇМ».

  • Ми з Вами робимо перший крок до створення «музею пожежної справи» і нам потрібна Твоя допомога.  Якщо Вам небайдужа доля України, то змінюємо її разом!
    Умови акції та Ваші дії:
    «ЗНАЙДИ»
    Якщо у Вас, друзів, рідних є МАЛЕНЬКА моделька пожежної машинки 🚒, АБО Ви побачили таку красоту в магазині, або на розпродажі, То У Вас є можливість порадувати маленьких і не тільки😉 відвідувачів частини такою красотою.

«ПОЖЕЖНА МАШИНА»
Це може бути металева, або пластикова зменшена копія реальної пожежної машини з будь-якого куточку світу.

«ПРИНЕСИ»
Подарувати рятувальникам «модельку» 🎁 можна за адресою: Тернопільська обл. м.Чортків, вул.Шевченка 27, 6ДПРЧ.

«РОЗКАЖИ»
Розповідай про цю акцію усім рідним, друзям та знайомим.🔔

«МУЗЕЙ ПОЖЕЖНОЇ СПРАВИ»
Першим кроком до створення музею буде експозиція машинок у скляному стелажі в будівлі КПП. Ми піднімемо ІНТЕРЕС суспільства та змінимо свідомість українців до цієї 👨‍🚒 ГЕРОЇЧНОЇ ПРОФЕСІЇ лише з ТВОЄЮ допомогою!

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