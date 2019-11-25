«Подаруй рятувальникам машинКУ», – на Тернопільщині стартувала цікава акція

Ми з Вами робимо перший крок до створення «музею пожежної справи» і нам потрібна Твоя допомога. Якщо Вам небайдужа доля України, то змінюємо її разом!

Умови акції та Ваші дії:

«ЗНАЙДИ»

Якщо у Вас, друзів, рідних є МАЛЕНЬКА моделька пожежної машинки 🚒 , АБО Ви побачили таку красоту в магазині, або на розпродажі, То У Вас є можливість порадувати маленьких і не тільки 😉 відвідувачів частини такою красотою.