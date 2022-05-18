На Тернопільщині бюджетникам затримують зарплати. Кошти не пропускають у казначействі.

Про це зазначив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, цього тижня виплати профінансують.

Із затримкою зарплат стикнулися в установах, які фінансуються з державного бюджету. Проблему пояснюють нестачею коштів у державній казні.

«Зараз є затримки пенсій, зарплат, соціальних виплат. Казначейство обіцяє до середи-четверга здійснити проплати. Війна в країні, бюджет відповідно не наповнюється, кожного місяця розрив у середньому йде на 5 мільярдів. Прошу всіх поставитися з розумінням, але кошти будуть точно виплачені, можливо з деякою затримкою», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, на Тернопільщині перебуває 92 тис. внутрішньо переміщених осіб. За березень-квітень їм виплатили до 240 млн. грн.

За Збручем