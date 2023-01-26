Поліцейські встановили причетність жителя Чортківської громади до двох крадіжок

Фігурант вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – раніше був судимий за майнові злочини.

До співробітників Чортківського райвідділу поліції надійшло повідомлення від 41-річного жителя райцентру про те, що невідома особа викрала у нього велосипед. Транспортний засіб потерпілий зберігав на сходовій клітці у під’їзді.

У ході оперативних заходів співробітники кримінальної поліції розшукали зловмисника. Ним виявився раніше судимий 44-річний житель Чортківської громади. Чужий двоколісник у нього вилучили.

Також поліцейські встановили причетність чоловіка ще до одного майнового злочину – крадіжки мобільного телефону в знайомого.

За обома фактами крадіжок розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.