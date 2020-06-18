“Полювання на квіти”: біля пам’ятника “Борцям за волю України” в Ланівцях знову викрадено троянди

Біля пам’ятника “Борцям за волю України” в Ланівцях повторно викрали троянди. Про це повідомляють у Лановецькій міській раді.

На чотири троянди менше стало сьогодні на клумбі біля пам’ятника “Борцям за волю України” через факт крадіжки. Вкотре ця ситуація показує, що для когось нічого не важить наш з вами комфорт та обличчя громади.



Оскільки випадок стався уночі, камери спостереження зафіксували нечітке зображення особи, яка здійснювала крадіжку. Але якщо ви впізнали дану особу, просимо повідомити в Лановецьку мі ську раду, КПпБ або в поліцію.



Також просимо звертатися у ці органи, якщо ви зафіксували інші порушення правил благоустрою. Збережімо обличчя громади спільними зусиллями!