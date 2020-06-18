“Полювання на квіти”: біля пам’ятника “Борцям за волю України” в Ланівцях знову викрадено троянди
Біля пам’ятника “Борцям за волю України” в Ланівцях повторно викрали троянди. Про це повідомляють у Лановецькій міській раді.
- На чотири троянди менше стало сьогодні на клумбі біля пам’ятника “Борцям за волю України” через факт крадіжки. Вкотре ця ситуація показує, що для когось нічого не важить наш з вами комфорт та обличчя громади.
Оскільки випадок стався уночі, камери спостереження зафіксували нечітке зображення особи, яка здійснювала крадіжку. Але якщо ви впізнали дану особу, просимо повідомити в Лановецьку міську раду, КПпБ або в поліцію.
Також просимо звертатися у ці органи, якщо ви зафіксували інші порушення правил благоустрою. Збережімо обличчя громади спільними зусиллями!