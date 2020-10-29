COVID-19. «Техно-Буд-Центру» докинули ще 117 мільйонів на «додатковий» ремонт траси

7 вересня Служба автомобільних доріг у Тернопільській області по переговорній процедурі уклала договір з «Техно-Буд-Центр» на додаткові роботи вартістю 117,22 млн гривень. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Кошти без відкритих торгів виділено як фінансування додаткових робіт по середньому ремонту дороги М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель-Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) км 328+632 – км 395+000 (окремими ділянками).

«Техно-буд-центр» у червні виграв відкриті торги на ремонт цієї ділянки вартістю 1,17 млрд грн. На первісному тендері фірма знизила свою пропозицію з очікуваної вартості 1,35 млрд грн на 174 млн грн. Через два тижні після виграшу відкритих торгів фірма звернулась до технічної ради Тернопільської САД щодо необхідності «додаткових робіт». І тепер завдяки додатковому фінансування компенсує більшу частину своєї тендерної знижки.

«За результатами обговорення» САД доручила головному інженерові та співвласнику ТОВ «Автодор-Проект» Андрію Томчишину провести додаткові обстеження, «визначитись з переліком, додатковими обсягами та вартістю робіт». Однак у обгрунтуванні закупівлі Укравтодорівці не оприлюднили жодних даних про те, на що саме знадобились додаткові гроші.

На ремонт цього шматка дороги частину фінансування у розмірі 480 млн грн виділять з Фонду боротьби з COVID-19.

Проектна фірма «Автодор-Проект» Андрія Томчишина і Наталії Бараник у 2020 році отримала підряди на 15,90 млн грн на розробку проектно-кошторисної документації.

ТОВ «Техно-Буд-Центр» входить в Національну асоціацію дорожників України, що об’єднує фаворитів Укравтодору. Власниками ТОВ є тернопільські бізнесмени Юрій Ханін та Андрій Ярема.

Довідково

Перші відкриті торги ремонт дороги було проведено з дискримінаційними вимогами до учасників – підтвердження 100% «аналогічного» досвіду по виконаним на 85% договорам, позитивні відгуки від замовників по виконаним угодам тощо. ТОВ «Граніт – 001» подавало скаргу на тендерні вимоги до АМКУ. Однак колегія під головуванням тодішнього голови Комітету Юрія Терентьєва всупереч практиці відмовила скаржнику і стала на бік Укравтодору.

Через «заточки» в умовах конкурсу в ньому змогли брати участь лише два члени Національної асоціації дорожників України – «Техно-Буд-Центр» та ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада».