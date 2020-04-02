Працівники ТНМУ діагностують коронавірус в пацієнтів за допомогою ПЛР-методу

Працівники Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського – асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології ТНМУ Уляна Ільницька і аспірант кафедри патологічної фізіології Ольга Костюк сьогодні також на передовій у подоланні епідемії в Україні. Вони досліджують наявність коронавірусної інфекції в організмі пацієнтів за допомогою методу полімеразно-ланцюгової реакції. Обоє є також лікарями-вірусологами вірусологічної лабораторії відділу досліджень біологічних факторів Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України».

В Україні є два види тестів для діагностики COVID-19: тест-системи, що базуються на ПЛР-методі і дають можливість безпосередньо визначити присутність вірусу в організмі, та експрес-тести, які виявляють наявність антитіл до вірусу. Перші використовують лише у спеціалізованих лабораторіях. Забір матеріалу в людини береться з горла або носа. Експрес-тести можуть робити будь-які лікарні. Для цього у людини забирають капілярну або венозну кров.

Навантаження на працівників ТНМУ надзвичайно велике. Фахівці працюють без вихідних і майже без відпочинку.

Університет дякує за самовіддану роботу Уляні Ільницькій та Ользі Костюк у цей нелегкий час. Багатотисячний колектив вишу бажає стійкості і віри у свої сили та професійність, зичить здоров’я, витривалості.

Прес-секретар ТНМУ Яніна Чайківська.

Світлини Уляни Ільницької.