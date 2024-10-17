Померла жителька Чортківського району, яку жорстоко побив син

Внаслідок отриманих травм жінка померла у лікарні в четвер, 17 жовтня.

Нагадаємо, трагічна подія сталася 11 жовтня в одному з сіл Чортківського району. 25-річний чоловік завдав численних ножових поранень своїй 43-річній матері та 24-річному брату. Потерпілих у важкому стані доправили до лікарні. Поліцейські затримали підозрюваного, а під час документування злочину вилучили знаряддя — кухонний ніж, яким він завдавав удари рідним.

Слідчі поліції оголосили йому підозру за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України.

За клопотанням слідчих поліції підозрюваний у вчиненні жорстокого злочину перебуватиме під вартою 60 діб без можливості внесення застави на час досудового розслідування.

Наразі проводиться низка експертних досліджень з метою встановлення всіх обставин злочину та надання остаточної правової кваліфікації діям підозрюваного. Досудове розслідування триває.