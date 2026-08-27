Лубінець відреагував на напад на автомобіль ТЦК у Тернополі: «Недовіра не дає права на насильство»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував конфлікт, який стався 25 серпня у Тернополі на вулиці Леся Курбаса, де група людей напала на службовий автомобіль територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Омбудсмен заявив, що його представник з прав людини у секторі безпеки й оборони Віталій Нікулін уже направив офіційні листи до Головного управління Нацполіції в Тернопільській області та Військової служби правопорядку для з’ясування всіх обставин події.

Що сталося на Курбаса

За інформацією поліції, інцидент трапився близько 20:00 під час роботи мобільної групи оповіщення ТЦК. Військовослужбовці перевіряли військово-облікові документи чоловіків мобілізаційного віку, коли між ними та місцевими жителями виникла суперечка.

За даними правоохоронців, словесний конфлікт швидко переріс у фізичне протистояння: люди почали бити по службовому автомобілю та вступили в сутичку з військовими.

У Тернопільському обласному ТЦК повідомили, що внаслідок нападу один із військовослужбовців отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. Також невстановлені особи заволоділи його особистими речами та суттєво пошкодили службовий Nissan X-Trail.

Поліція припинила конфлікт та наразі встановлює всіх учасників події, характер отриманих травм і розмір завданих збитків.

«Довіру не можна вимагати»

Дмитро Лубінець наголосив, що ситуація в Тернополі стала черговим свідченням глибокої суспільної напруги навколо мобілізації.

«Ми повинні чесно визнати: проблема недовіри до ТЦК існує. І вона нікуди не зникне, якщо просто говорити людям “довіряйте”. Довіру не можна вимагати. Її потрібно відновлювати законністю дій, реформами, контролем і відповідальністю», — зазначив омбудсмен.

Водночас він підкреслив, що жодна недовіра до державних інституцій не може виправдовувати застосування сили.

«Якщо представник ТЦК порушив закон — він має відповідати. Якщо громадянин застосував силу — він також має відповідати. Все інше — подвійні стандарти», — заявив Лубінець.

Омбудсмен вимагає перевірки

За словами Уповноваженого, правова оцінка має бути надана діям усіх сторін конфлікту. Саме тому його представник звернувся до поліції та Військової служби правопорядку з вимогою провести перевірку.

Лубінець також закликав громадян утримуватися від самосуду та наголосив, що будь-які спірні ситуації повинні вирішуватися виключно у правовому полі.

«Правова держава починається там, де закон перестає бути вибірковим», — підсумував омбудсмен.