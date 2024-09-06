Понад 362 млн грн військового збору сплатили жителі Тернопільщини на підтримку українського війська
Упродовж восьми місяців цього року до бюджету від платників області надійшло 362,4 млн грн військового збору. Надходження перевищили показник січня-серпня2023 року на 34,1 млн гривень. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.
Лише у серпні Тернопільщина спрямувала до бюджету 45,8 млн грн військового збору.
Нагадаємо, що військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.